Украина готовит технологический сюрприз для россиян на фронте, – Буданов

Глава Офиса президента рассказал, что в военном плане Украина находится на этапе, где количественное наращивание дронов уже не решает коренным образом. Украина готовит технологический сюрприз для оккупантов.

Об этом Кирилл Буданов рассказал на Киевском форуме по безопасности 23 апреля.

Что анонсировал Буданов?

Кирилл Буданов рассказал, что обе стороны достигли определенного максимума в использовании имеющихся технологий управления.

Поэтому следующий этап – полная интеграция искусственного интеллекта.

Буданов отметил, что Украине нужен переход к автономным системам, которые способны самостоятельно идентифицировать цели и маневрировать.

Такие наработки в Украине уже есть, и убежден, что совсем скоро станут сюрпризом для врага,

– сказал он.

К слову, о достижениях и планах Минобороны по использованию искусственного интеллекта для победы Украины, рассказал Михаил Федоров 24 Каналу. Он рассказал, что искусственный интеллект уже выполняет конкретные боевые задачи – как тактические, так и стратегические.

Глава ОП заметил, что со слабыми никто в мире дела не имеет, а международное право без силы не работает. Поэтому, чтобы достичь успеха на переговорах, нужно быть сильными на поле боя и объединенными в тылу.

Наши красные линии остаются неизменными: мы не признаем никаких территориальных потерь и не собираемся торговать собственной землей. Любой компромисс должен удовлетворять прежде всего интересы Украины,

– подчеркнул Буданов.

