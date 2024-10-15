Украина готовится к зиме и российским атакам: Зеленский заслушал ряд докладов

Днем 15 октября Зеленский провел Ставку, которая была полностью посвящена вопросам энергетики. Речь шла о подготовке к зиме.

Согласно сообщению Владимира Зеленского, на ставке обсудили все уровни защиты энергетической инфраструктуры. Отдельное внимание уделили ПВО.

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О чем шла речь на энергетической ставке 15 октября

Министерство внутренних дел представило план мероприятий реагирования на обстрелы и оперативного восстановления повреждений. Продолжается работа по созданию рассредоточенной сети когенерационных установок,

– написал президент.

Поскольку речь шла о комплексной подготовке к зиме, во время заседания с докладами выступили все, кто задействован в процессе: Нафтогаз, Укрэнерго, министерства энергетики, внутренних дел, развития общин и территорий, Воздушные силы, областные военные администрации.

"Все уровни защиты энергетической инфраструктуры: инженерный, средствами РЭБ и силами ПВО. Активное участие будет принимать наша авиация. Также приняли решение об усилении ПВО в приграничных и прифронтовых регионах", – добавил Зеленский.

Когда начнется отопительный сезон

В Украине становится ощутимо холоднее и начинаются заморозки. В ГСЧС предупредили: с 16 октября и в течение следующих трех дней почти по всей Украине ожидаются сильные заморозки 0....-5 градусов.

Официально отопительный сезон уже начался со вторника, 15 октября. Но в каждой области могут быть свои нюансы. Когда будет тепло в разных регионах и что будет с тарифами, – читайте здесь.