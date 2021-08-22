Украина и Грузия обсудили, как ускорить вступление в НАТО и ЕС

Украинский и грузинский премьер-министры обсудили ускорение членства стран в Евросоюзе и НАТО. Стороны согласовали координацию совместных шагов.

О договоренности совместно действовать на пути к вступлению в ЕС и НАТО на совместном брифинге с грузинским коллегой Иракли Гарибашвили заявил Денис Шмыгаль.

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Украина и Грузия обсудили вступление в ЕС и НАТО

По словам украинского премьера, он обсудил с грузинским коллегой взаимодействие стран на международном уровне.

В частности, координацию совместных шагов с целью ускорения членства Украины и Грузии в Евросоюз и НАТО,

– рассказал Шмыгаль.

Приоритетным является вопрос углубления механизмов сотрудничества с Альянсом в целях интенсивного привлечения стран к диалогу и обеспечения безопасности в Черном море.

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В 2008 году на саммите Альянса в Бухаресте Украина и Грузия подали заявки на вступление. Тогда странам пообещали предоставить План действий относительно членства. Однако этого до сих пор не произошло.

Денис Шмыгаль ранее заявил, что Украина намерена вступить в Евросоюз и НАТО в течение ближайших 5 – 10 лет.

В то же время Кулеба отметил, что Киев вступит в НАТО быстрее, чем в ЕС. Однако конкретных дат не назвал.