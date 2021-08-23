Украина и Грузия вступят в НАТО, – заместитель генсека Джоане

В НАТО подтвердили решение Бухарестского саммита. В нем говорится о том, что Украина и Грузия станут членами Североатлантического альянса.

Об этом сказал заместитель генерального секретаря НАТО Мирче Джоанэ во время выступления на саммите Крымской платформы в Киеве. Поддержку Киеву выразили лидеры блока еще в июне на встрече.

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"Мы также подтверждаем решение Бухарестского саммита. Украина и Грузия станут членами НАТО", – заверил Джоанэ.

Неуклонная поддержка Украине

Заместитель генсека НАТО напомнил, в июле проходил саммит лидеров стран-членов НАТО. Тогда в очередной раз подтвердили то, что Украину поддерживают. В то же время признают незаконные действия России.

"Мы призываем Россию прекратить нарушение прав всех украинцев, в том числе и крымских татар", – подчеркнул Джоанэ.

Справка. В России 16 августа осудили 4 крымских татар, объявив им максимальные сроки лишения свободы. Евросоюз уже осудил такие действия агрессора.

Он подытожил, что никогда не признает аннексию Крыма.

Крымская платформа: громкие заявления