Украина хочет, чтобы нормандский саммит состоялся быстрее, – Кулеба

Украина хочет, чтобы лидеры Германии, Франции, Украины и России встретились в нормандском формате как можно скорее. Именно так можно достичь прогресса.

Украина понимает, что нужно непосредственно поговорить с Владимиром Путиным, чтобы достичь прогресса. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире одного из украинских телеканалов.

Кстати Если Германия будет действовать как с Беларусью, то Россия уберется с Донбасса, – Кулеба

Кулеба отметил, что президент Владимир Зеленский готов к двусторонней встрече с Путиным.

Отметим, ранее пресс-секретарь российского президента заявил, что Путин, как и раньше, готов к встрече с Зеленским. Правда, он утверждал, будто никаких конкретных шагов по организации встречи не было.

Нормандский формат: последние новости

Заседание политических советников лидеров "нормандской четверки" состоялось 26 мая. У Зеленского рассказывали, что во время встречи был очень жесткий обмен мнениями. Само заседание было напряженным.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Россия делает все возможное, чтобы затормозить принятие конкретного решения.

Зато Кулеба и раньше замечал, что украинская сторона пытается "собрать" нормандский формат на уровне министров, однако решение блокирует Лавров.

Кстати, недавно в Кремле заявили, что участие США в переговорах по Донбассу возможно. Однако отметили, что она зависит от позиции Штатов относительно минских соглашений.

В конце апреля Зеленский предложил Путину встретиться – причем сделать это в любой точке Донбасса. Последний заявил, что встретиться готов, но не на Донбассе, а в Москве.