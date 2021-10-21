Украина хочет показать миру задержанного российского разведчика Косяка

Украина готова допустить представителей международных организаций к задержанному российскому боевику Андрею Косяку. В МИД пояснили, что международное сообщество должно видеть, кого Москва направляет воевать против украинского народа.

Об этом рассказал спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко. Допустить к Косяку могут, в частности, представителей Международного комитета Красного Креста.

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Россия ответственна за ведение вооруженного конфликта

Задержание Косяка во время выполнения разведывательной операции и его задокументированное участие в боевых действиях в очередной раз иллюстрирует ответственность России за ведение международного вооруженного конфликта на территории нашего государства,

– подчеркнул Николенко.

МИД Украины поручил посольствам за рубежом подробно проинформировать правительства других стран об этих доказательствах агрессии России. Кремль грубо нарушает договоренности "нормандской четверки".

Сейчас задержанный Андрей Косяк находится под стражей по постановлению Северодонецкого городского суда Луганской области. Ему сообщили подозрение в участии в незаконных вооруженных формированиях.

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Главное о задержании российского разведчика Косяка: