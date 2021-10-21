Украина хочет показать миру задержанного российского разведчика Косяка
Источник:24 канал
Украина готова допустить представителей международных организаций к задержанному российскому боевику Андрею Косяку. В МИД пояснили, что международное сообщество должно видеть, кого Москва направляет воевать против украинского народа.
Об этом рассказал спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко. Допустить к Косяку могут, в частности, представителей Международного комитета Красного Креста.
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Россия ответственна за ведение вооруженного конфликта
Задержание Косяка во время выполнения разведывательной операции и его задокументированное участие в боевых действиях в очередной раз иллюстрирует ответственность России за ведение международного вооруженного конфликта на территории нашего государства,
– подчеркнул Николенко.
МИД Украины поручил посольствам за рубежом подробно проинформировать правительства других стран об этих доказательствах агрессии России. Кремль грубо нарушает договоренности "нормандской четверки".Обратите внимание! Сейчас задержанный Андрей Косяк находится под стражей по постановлению Северодонецкого городского суда Луганской области. Ему сообщили подозрение в участии в незаконных вооруженных формированиях.
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Главное о задержании российского разведчика Косяка:
- 13 октября на Донбассе задержали российского боевика. Он проводил разведку, прикрываясь якобы разминированием территории.
- Задержанным оказался россиянин Андрей Косяк. При нем был военный билет.
- Оккупанты пригрозили отказом от выполнения минских договоренностей, если Косяка не отпустят. Более того, в гостиницах Донецка и Горловки они блокировали наблюдателей ОБСЕ,
- Зато в МИД государства-агрессора назвали действия украинской стороны по задержанию Косяка – "провокационными".