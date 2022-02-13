Украина хочет получить от Германии пакет помощи на миллиард евро, – посол

Канцлер Германии Олаф Шольц 14 февраля посетит Киев с официальным визитом. Эта поездка может стать стартом двусторонних отношений и гарантией.

Пора снять российские очки, – посол

Такую надежду выразил посол Украины в Германии Андрей Мельник. Он подчеркнул, что Киев хочет быть равноправным партнером, а не просителем.

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Украина хочет говорить с Германией откровенно, глядя в глаза друг другу. Чтобы немцы постоянно не проявляли столько трепета к России из-за собственного страха. Немецким политикам пришло время снять российские очки, когда дело касается Украины,

– подчеркнул Мельник.

Он добавил, что Украина хочет, чтобы в Киеве Шольц объявил о пакете помощи на миллиард евро для поддержания стабильности украинской экономики. Кроме того, по мнению Мельника, Берлин должен:

взять на себя политические гарантии немецких инвестиций в Украине;

запустить программу снижения процентных ставок для украинских компаний, чтобы стимулировать экономику;

поставлять Вооруженным силам Украины Оружие;

поддержать стремление Украины вступить в Евросоюз.

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