Украина хочет усилить сотрудничество с НАТО в Черном море

Дмитрий Кулеба обсудил со своим румынским коллегой развитие партнерства обеих стран. Украинский министр инициировал усиление сотрудничества военно-морских сил стран-членов НАТО и Украины в бассейне Черного моря.

Министры иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и Румынии Богдан Ауреску 19 июня обсудили развитие украинско-румынского партнерства во время встречи на полях Анталийского дипломатического форума.

Читайте также В порт Одессы зашли 2 корабля НАТО: встречали оркестром – видео, фото

Предложения от Кулебы

глава украинского зарубежного ведомства инициировал обсуждение дальнейших шагов на пути евроатлантической интеграции Украины;

предложил усилить сотрудничество военно-морских сил стран-членов НАТО и Украины в бассейне Черного моря.

Стороны обсудили вопросы двусторонних отношений по

проведению в ближайшее время двусторонних консультаций по вопросам образования и развития пограничной инфраструктуры,

созданию новых возможностей в торговле и инвестициях между Украиной и Румынией.

Военные активности в Черном море: последние новости

В конце мая ВМС Украины и Великобритании провели совместные тренировки в акватории Черного моря. Все для поддержания безопасности в морском регионе и совершенствования навыков в соответствии со стандартами НАТО.

14 июня британский эсминец HMS Defender D36 и нидерландский фрегат HNMLS Eversten F805 вошли в Черное море для участия в ежегодных учениях "Си Бриз".

А 17 июня туда прибыл разведывательный корабль ВМС Франции.

18 июня в турецкой Анталии начался дипломатический форум "Инновационная дипломатия: новая эра, новые подходы". В нем принимает участие украинская делегация во главе с главой МИД Дмитрием Кулебой.