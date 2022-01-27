"Украина: худшие страхи Запада": Politico вышла с украинским флагом на обложке
Источник:Politico
Американская газета Politico разместила обложку своего свежего выпуска украинский флаг. В материале эксперты попытались спрогнозировать, что же ожидает Украину в случае полномасштабного вторжения России.
Авторы материала, оценивая текущий кризис в Украине, рисуют мрачные перспективы.
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Заголовок на обложке идеально рассказывает о смысле материала и называется "Украина: худшие опасения Запада". Авторы статьи предупреждают о:
- тяжелых жертвах,
- тысячах беженцах,
- раздробленной стране и нестабильности на континенте.
Сценарии варьируются от установки "сухопутного моста" в Крым до тотальной оккупации всей Украины. Многие считают первый вариант недостаточным для Путина для реализации его цели контролировать политическое будущее Украины, а второй слишком сложным в долгосрочной перспективе.
– пишет Poiitico
Также аналитики напоминают, что украинцам разрешили безвизовый въезд в ЕС, поэтому вполне вероятно, что "многие поедут туда, чтобы подать заявление об убежище".
Заметим, что ранее британское издание The Times опубликовало статью о том, что обычные украинцы готовы браться за оружие из-за возможного нападения России. Героиней материала стала мать 3 детей, купившая ружье.
Угроза российского вторжения: главное
- Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что Россия не нападет в ближайшее время, потому что это "физически невозможно".
- В то же время в Белом доме убеждены в агрессивных намерениях Кремля и говорят, что он может напасть "в любой момент".
- Минобороны призвало украинцев сохранять спокойствие и доверять армии. Тех войск агрессора, которые находятся возле наших границ, недостаточно для полномасштабного вторжения.
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