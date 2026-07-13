Украина и 9 европейских стран официально создали Антибаллистическую коалицию

Украина и еще 9 стран Европы заложили основы Антибаллистической коалиции. Она должна помочь разработать единую систему защиты континента от вражеских баллистических ракет.

Об этом говорится на сайте Елисейского дворца.

Как будет работать Антибаллистическая коалиция?

В коалицию, помимо Украины, вошли Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Великобритания.

Признавая растущую угрозу, которую представляют баллистические ракеты, и растущее значение оборонного потенциала для безопасности европейского континента, сегодня мы объявляем о начале создания оборонной коалиции по вопросам противоракетной обороны. Мы выражаем нашу поддержку ее флагманскому проекту, который должен работать в ускоренном темпе над развитием противоракетного потенциала,

– говорится в декларации коалиции.

Страны-учредители заявили, что Европе нужна общая система противоракетной обороны, которая поможет противостоять будущим ракетным угрозам. Ее планируется создать благодаря сотрудничеству стран, обмену технологиями и объединению оборонных возможностей.

Новая система дополнит уже имеющиеся средства защиты, в частности европейские разработки и решения, которые страны-участницы уже приобрели или планируют приобрести. Участники инициативы подчеркнули, что цель проекта – не противостояние другим народам, а защита собственных граждан.

Также страны признали опыт Украины в противодействии российской агрессии и планируют использовать его при создании совместной оборонной системы. В рамках инициативы должны быть определены общие требования, созданы технические рабочие группы и разработан план запуска первых возможностей коалиции.

"Коалиция остается открытой для других стран, которые разделяют ее принципы и цели", – говорится в декларации.

Что сказал Зеленский об объединении?

Владимир Зеленский подчеркнул, что сильные и достаточные противоракетные возможности не менее важны, чем "дип-" или "мидлстрайки", наносящие удар по российской военной экономике, или активные операции на передовой.

Чем больше средств для сбивания российских баллистических ракет будет у Украины, тем выше вероятность того, что Путин сядет за стол переговоров, потому что его последний аргумент в этой войне больше не сработает,

– отметил президент Украины.

Он также поблагодарил Эммануэля Макрона за организацию и проведение первого заседания Европейской антибаллистической коалиции.

"Также благодарю советников по вопросам национальной безопасности и руководителей оборонных компаний, которые сегодня собрались здесь. Наша работа над совместной системой FREYJA – не для того, чтобы заменить уже существующие системы. Это способ дополнить нашу оборону, создать надежный щит над всей Европой и сделать все это быстрее и дешевле", – подчеркнул Зеленский.

Кроме того, глава государства отметил, что важно укреплять Украину, усиливать украинскую ПВО и ускорять развитие европейской антибаллистики. По словам президента, во Франции есть именно те возможности и передовые технологии, которые нужны, чтобы помочь.

Напомним, что 13 июля Владимир Зеленский находится с официальным визитом во Франции. Президент принимает участие во встрече "Коалиции желающих" вместе с представителями 22 стран-партнеров.