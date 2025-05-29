Как Украина и Европа ошибаются в отношении Трампа

Украина и Европа делают ставку на то, что в определенный момент Трамп сделает разворот на 180%.

Почему Трампу не так просто сделать разворот в политике

Мол, президент США Дональд Трамп поймет, что Россия своей неуступчивостью по замораживанию конфликта является препятствием к компромиссному урегулированию, а дальше обидится на главу Кремля Владимира Путина, сделает разворот на 180% и начнет политику максимального давления в отношении России. Об этом заявил Николай Белесков, информирует 24 Канал.

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Но для такой эволюции у Трампа должно быть не только определенное самоуважение, которого пока не просматривается. Хотя нынешний президент США типичный нарцисс.

Дональду Трампу действительно надо пройти более глубокую эволюцию. По сути, надо признать, что все то, что он рассказывал своему электорату о нерациональности помощи Украине, некритичность безопасности Европы для США – было неправдой.

На соответствующем скепсисе держится идеология America First/MAGA, которая привела Трампа дважды в Белый дом. Поэтому здесь не только о самоуважении. Здесь о собственной политической идентичности, которая строилась в противовес истеблишменту США – в том числе по традиции внешней политики США после 1945 года.