Открыты к расширению географии партнерств: Украина и Индия могут начать оборонное сотрудничество

Киев и Дели рассматривают возможности для сотрудничества в области оборонной промышленности. Герман Сметанин указал, что Индия является стратегическим партнером для Украины.

В Минстратегпроме рассказали о встрече с индийским послом. Судя по сообщению, там пока "договорились договариваться", но все равно это обнадеживающий сигнал.

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Индия не против сотрудничества с Украиной

Украина открыта к расширению географии партнерств в оборонной отрасли, мы готовы рассматривать различные формы сотрудничества. На данном этапе важно изучить возможности и потребности оборонных отраслей обеих наших стран, определить проблематику и курс, которым мы будем двигаться,

– сказал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин.

Он встретился с послом Республики Индия Рави Шанкаром и военно-морским атташе Сантошем Беллиаппой. Во время рабочей встречи обсудили перспективы украинско-индийского сотрудничества в сфере оборонной отрасли.

Индийская сторона не против сотрудничества. Посол приветствовал предложение о расширении сотрудничества в сфере оборонных промышленностей и заверил министра "в поддержке со стороны посольства в определении конкретных предложений".

Почему для Киева выгодно оборонное сотрудничество с Дели

Индия является крупнейшим в мире импортером оружия за последнее десятилетие, она много тратит на оборонную промышленность, а в прошлом году производство оборонной продукции в стране впервые превысило 12 миллиардов долларов.

Сколько Индия тратит на оборонку / Инфографика UAWarInfographics

Страна зависела от России почти в половине военных поставок. Конечно, из-за войны критически важные поставки запасных частей к военной технике стали задерживаться, поэтому было решено развивать собственное производство.