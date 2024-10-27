У Мінстратегпромі розповіли про зустріч з індійським послом. Судячи з допису, там поки що "домовилися домовлятися", але все одно це обнадійливий сигнал.

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Індія не проти співпраці з Україною

Україна відкрита до розширення географії партнерств в оборонній галузі, ми готові розглядати різні форми співпраці. На даному етапі важливо вивчити можливості й потреби оборонних галузей обох наших країн, визначити проблематику та курс, яким ми будемо рухатись,

– сказав міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.

Він зустрівся з послом Республіки Індія Раві Шанкаром та військово-морським аташе Сантошем Белліаппою. Під час робочої зустрічі обговорили перспективи українсько-індійської співпраці у сфері оборонної галузі.

Індійська сторона не проти співробітництва. Посол привітав пропозицію щодо розширення співпраці у сфері оборонних промисловостей і запевнив міністра "у підтримці з боку посольства у визначенні конкретних пропозицій".

Чому для Києва вигідна оборонна співпраця з Делі

Індія є найбільшим у світі імпортером зброї за останнє десятиліття, вона багато витрачає на оборонну промисловість, а торік виробництво оборонної продукції у країні вперше перевищило 12 мільярдів доларів.

Скільки Індія витрачає на оборонку / Інфографіка UAWarInfographics

Країна залежала від Росії майже у половині військових постачань. Звісно, через війну критично важливі поставки запасних частин до військової техніки стали затримуватися, тож було вирішено розвивати власне виробництво.