Украина и Raytheon обсудили увеличение поставок ракет до Patriot перед зимой, – Корецкий

Украина и американская компания Raytheon обсудили увеличение поставок ракет в Patriot перед зимой. Соответствующая встреча прошла в субботу 25 июля.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий .

Как прошла встреча Украины и руководства Raytheon?

Украинский премьер и исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара встретились с вице-президентом Raytheon по сухопутной и противовоздушной обороне, а также с исполнительным директором Raytheon Украина.

Они говорили о том, как быстро увеличить поставки ракет в системы Patriot перед зимой, расширить их производство и сделать украинский ОПК еще сильнее.

Наша цель – не только обеспечить потребности Украины, но и интегрировать украинские оборонные возможности в глобальную систему безопасности,

– написал Корецкий.

По его словам, также особое внимание на встрече было уделено совместному производству средств ПВО.

"Это направление Президенты Украины и США обсудили во время встречи в Анкаре. Американская сторона предложила практические шаги. Правительство Украины сделает все необходимое, чтобы эта работа началась как можно быстрее", – сообщил премьер.

Напомним, что США начал процесс предоставления Украине лицензий на собственное изготовление ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot. Производство будет продолжаться в сотрудничестве с Raytheon.

Кроме того, Польша предложила США принять участие в этом процессе и хочет разместить площадку производства именно на своей территории.