Это неприятно признавать, – Буданов заявил, что у армии Украины и России есть одинаковые проблемы

И украинская, и российская армия, как ни странно, имеют одинаковые проблемы. Особенно остро это можно проследить в контексте недостатка вооружения.

Больше об этом рассказал глава ГУР МО Кирилл Буданов в документальном фильме "Год. За кадром. Разведчик", передает 24 Канал.

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Общие проблемы украинской и российской армий

По словам Буданова, это неприятно признавать, но наши проблемы – это их проблемы, их проблемы – наши.

Они абсолютно идентичны. Такие же. Наша нехватка вооружения и боеприпасов такая же, как и у россиян. Единственное отличие состоит в том, что у России оружия было больше с самого начала и проблемы у них начались со временем. А мы испытывали недостаток с самого начала войны,

– отметил украинский разведчик.

Он добавил, что именно поэтому Украина просит оружие у партнеров.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украина победит в войне, когда получит F-16. Эти самолеты могут эффективно работать по наземным, воздушным и надводным целям.

Журналист Дмитрий Комаров отметил, что, в отличие от врага, украинцы используют новейшие методы. Но это мнение Буданов сразу опроверг.

"Там тоже не советские методы. Они потеряли советскую военную систему. И эта война это подтвердила. Когда они говорят, что другие страны тщетно растратили то, что дал Советский Союз, а мы сохранили, это все не так", – подчеркнул он.

Буданов добавил, что враг очень зависит от импортных микросхем, чипов и деталей из других стран мира. По его словам, в России производят корпуса, крупно узловую сборку, то есть не так много. Он отметил, что у Украины тоже есть проблемы с нехваткой техники, потому что если бы у нас все было хорошо, то мы бы не просили оружие у партнеров.

Есть проблемы, но мы с ними боремся. Наша проблема состоит в недостатке вооружения. Но все это решается,

– подчеркнул Буданов.

Ранее Буданов сказал, что Россия планировала полномасштабное вторжение в Украину на март 2021 года. Оккупанты лязгали оружием у границ Украины, хотя говорили об учебе. Однако тогда их приостановили партнеры Киева.