Украина и Россия провели новый обмен пленными
11 апреля состоялся новый обмен пленными. Домой возвращаются 175 военных и 7 гражданских. Большинство из уволенных сегодня находились в неволе с 2022 года.
Среди тех, кого освободили, есть раненые. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский.
Что известно об обмене пленными 11 апреля?
По словам политика, домой вернулись воины Вооруженных Сил, нацгвардейцы, пограничники. Среди них – рядовые, сержанты и офицеры. Они защищали Украину по разным направлениям: в Мариуполе, на ЧАЭС, на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском, Курском направлениях.
Спасибо каждому подразделению, которое пополняет наш обменный фонд и тем самым приближает возвращение наших людей. Вернуть всех из российского плена для нас принципиально. Спасибо каждому в мире, кто помогает нам в этом,
– заявил Зеленский.
К слову, в конце марта глава ГУР Олег Иващенко рассказал, что с 2022 было проведено более 70 обменов. За это было возвращено около 9 тысяч военнопленных и гражданских заложников. В 2025 году удалось освободить больше всего людей.
Обмен пленными: последние новости
- 6 марта в Украину вернули 300 защитников, находившихся в российском плену. Также удалось освободить двух гражданских украинцев. Младшему было 22 года, когда он попал в плен.
- 5 марта домой вернули 200 украинских защитников. Среди освобожденных были военнослужащие разных подразделений, в частности, защитники Мариуполя, пробывшие в плену почти 4 года.
- В украинском плену находится самое большое за все время количество российских военнопленных с февраля 2022 года. Россия отказывается от обмена в формате "всех на всех", хотя это могло бы помочь восполнить потери российской армии.