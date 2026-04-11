Украина и Россия провели новый обмен пленными

11 апреля состоялся новый обмен пленными. Домой возвращаются 175 военных и 7 гражданских. Большинство из уволенных сегодня находились в неволе с 2022 года.

Среди тех, кого освободили, есть раненые. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский.

Смотрите также В Украину вернули тела 1000 погибших военных

Что известно об обмене пленными 11 апреля?

По словам политика, домой вернулись воины Вооруженных Сил, нацгвардейцы, пограничники. Среди них – рядовые, сержанты и офицеры. Они защищали Украину по разным направлениям: в Мариуполе, на ЧАЭС, на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском, Курском направлениях.

Спасибо каждому подразделению, которое пополняет наш обменный фонд и тем самым приближает возвращение наших людей. Вернуть всех из российского плена для нас принципиально. Спасибо каждому в мире, кто помогает нам в этом,

– заявил Зеленский.

К слову, в конце марта глава ГУР Олег Иващенко рассказал, что с 2022 было проведено более 70 обменов. За это было возвращено около 9 тысяч военнопленных и гражданских заложников. В 2025 году удалось освободить больше всего людей.

Обмен пленными: последние новости