Также при обсуждении словацко-украинского сотрудничества в нефтетранспортной отрасли стоит помнить, что эта страна зависима от поставок сырья через нефтепровод “Дружба”. Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

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Энергетический аспект переговоров со Словакией

Именно российская нефть, идущая по трубопроводу через территорию Украины, обеспечивает топливом Словакию и Венгрию. Поэтому любые предложения по словацко-украинского сотрудничества в нефтяной отрасли будут касаться именно нефтепровода "Дружба".

"Это (договоренности о сотрудничестве – 24 Канал) будет чрезвычайно в интересах Венгрии, потому что "Словнафта" почти полностью принадлежит венгерской группе MOL", – отметил Пендзин.

Это можно увидеть на примере сотрудничества между Украиной и Словакией в вопросе газа. К примеру, контракт между Газпромом и Нафтогазом на использование газопровода Уренгой – Помары – Ужгород заканчивается в конце 2024 года, и словаков очень волнует возможное прекращение работы газопровода.

Обратите внимание! Ранее Словакия также стала первой страной ЕС, которая начала использовать украинские подземные газохранилища для хранения собственных запасов газа. Украина также планировала, что те хранилища могут превратиться в общеевропейский хаб. Можно предположить, что этот вопрос также могли рассматривать на встрече.

Кроме того, на потребность Братиславы обсудить насущные вопросы в нефтегазовом сотрудничестве "наложились" вопрос выделения 50 миллиардов евро для Украины, 13-й пакет санкций ЕС против России и проблемы по блокированию границы словацкими перевозчиками и аграриями.

"Вопросов между Украиной и Словакией накопилось настолько много, что эта встреча была абсолютно нужна. А то, что она состоялась в Ужгороде, является показателем, что это было нужно и Украине", – отметил экономист.

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