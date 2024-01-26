Также при обсуждении словацко-украинского сотрудничества в нефтетранспортной отрасли стоит помнить, что эта страна зависима от поставок сырья через нефтепровод “Дружба”. Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.
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Энергетический аспект переговоров со Словакией
Именно российская нефть, идущая по трубопроводу через территорию Украины, обеспечивает топливом Словакию и Венгрию. Поэтому любые предложения по словацко-украинского сотрудничества в нефтяной отрасли будут касаться именно нефтепровода "Дружба".
"Это (договоренности о сотрудничестве – 24 Канал) будет чрезвычайно в интересах Венгрии, потому что "Словнафта" почти полностью принадлежит венгерской группе MOL", – отметил Пендзин.
Это можно увидеть на примере сотрудничества между Украиной и Словакией в вопросе газа. К примеру, контракт между Газпромом и Нафтогазом на использование газопровода Уренгой – Помары – Ужгород заканчивается в конце 2024 года, и словаков очень волнует возможное прекращение работы газопровода.
Кроме того, на потребность Братиславы обсудить насущные вопросы в нефтегазовом сотрудничестве "наложились" вопрос выделения 50 миллиардов евро для Украины, 13-й пакет санкций ЕС против России и проблемы по блокированию границы словацкими перевозчиками и аграриями.
"Вопросов между Украиной и Словакией накопилось настолько много, что эта встреча была абсолютно нужна. А то, что она состоялась в Ужгороде, является показателем, что это было нужно и Украине", – отметил экономист.
Как ЕС пытается помогать Украине
- Еще на встрече Европейского Совета в декабре 2023 года ЕС дал четкий сигнал Украине, что поддержит ее бюджет на 50 миллиардов евро в течение 4 следующих лет. Украина очень рассчитывает на эти средства для того, чтобы финансировать социальные расходы.
- Кроме того, ЕС работает над конфискацией российских замороженных активов на своей территории. Правда, страны Европы пока не готовы передать все ориентировочные 200 миллиардов на восстановление Украины, потому что это может нарушить правила. Зато в Брюсселе уже оценили, что смогут передать в течение следующих 4 лет около 15 миллиардов евро, которые поступят от доходов с российских активов.
- Также в Брюсселе начали процедуру "скрининга" украинского законодательства на предмет соответствия с нормами ЕС. Это обязательная процедура, предшествующая практическому началу переговоров о вступлении, в которых Украина и ЕС будут согласовывать, каким именно путем двигаться Киеву к интеграции в Европу.