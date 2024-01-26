Також при обговоренні словацько-української співпраці в нафтотранспортній галузі варто пам'ятати, що ця країна залежна від постачання сировини через нафтопровід "Дружба". Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

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Енергетичний аспект перемовин зі Словаччиною

Саме російська нафта, що йде трубопроводом через територію України, забезпечує паливом Словаччину та Угорщину. Тому будь-які пропозиції щодо словацько-української співпраці в нафтовій галузі стосуватимуться саме нафтопроводу "Дружба".

"Це (домовленості щодо співпраці – 24 Канал) буде надзвичайно в інтересах Угорщини, тому "Словнафта" майже повністю належить угорській групі MOL", – наголосив Пендзин.

Це можна побачити на прикладі співпраці між Україною та Словаччиною в питанні газу. Приміром, контракт між Газпромом та Нафтогазом на використання газогону Уренгой — Помари — Ужгород закінчується наприкінці 2024 року, і словаків дуже хвилює можливе припинення роботи газогону.

Зверніть увагу! Раніше Словаччина також стала першою країною ЄС, яка почала використовувати українські підземні газосховища для зберігання власних запасів газу. Україна також планувала, що ті сховища можуть перетворитися на загальноєвропейський хаб. Можна припустити, що це питання також могли розглядати на зустрічі.

Крім того, на потребу Братислави обговорити нагальні питання в нафтогазовій співпраці "наклались" питання виділення 50 мільярдів євро для України, 13-й пакет санкцій ЄС проти Росії та проблеми щодо блокування кордону словацькими перевізниками та аграріями.

"Питань між Україною та Словаччиною накопичилося настільки багато, що ця зустріч була абсолютно потрібна. А те, що вона відбулася в Ужгороді, є показником, що це було потрібно й Україні", – зазначив економіст.

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