Такое мнение 24 Каналу выразил Валерий Клочок – руководитель Центра общественной аналитики "Башня". Он объяснил, что кроме денег могут вкладывать США в Украину.

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Почему это важно

До сих пор в США отмечали, что Украине важно говорить о производстве собственного оружия. И наше государство сделало уже немало в этом плане. Ведь, убежден Клочок, эффективные удары по Крыму были бы невозможны, если бы Украина не приложила усилия к производству собственного оружия.

Подписание подобных договоров о сотрудничестве в вооруженном смысле свидетельствует о том, что Украина, несмотря на различные внутренние проблемы, но с поддержкой Соединенных Штатов Америки будет развиваться в военно-промышленном комплексе. Ведь сейчас это очень важно для выживания Украины как нации.

Мы должны иметь собственное оружие, собственное производство и быть менее зависимыми от партнеров,

– подчеркнул аналитик.

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Перспективы решения

Важно, чтобы Соединенные Штаты Америки планировали инвестировать в Украину не только деньги и технологии, подчеркнул Клочок. Ведь сейчас известно о намерениях инвестирования предприятия Rheinmetall на производство танков в Украине, уже есть подписан контракт на производство Bayraktar.

Так, Украина сможет перейти в ближайшее время на серьезную стратегию укрепления армии и ее оборонных мощностей.

После подписания подобных меморандумов, у меня есть стойкое убеждение, что все в США: и республиканцы, и демократы понимают необходимость в долгосрочной перспективе сотрудничества с Украиной,

– заметил Клочок.

Однако наряду с этим нужно уже принять ряд решений на законодательном уровне по упрощению ведения бизнеса, налоговой системы, контролю, администрированию налогов и т.п. Над этим нужно много работать, подчеркнул аналитик.

Что известно о сотрудничестве США и Украины