Украина и США могут подписать меморандум по соглашению о недрах в ближайшие часы

Украина и Соединенные Штаты работают над совместным соглашением о полезных ископаемых. Промежуточный результат переговоров стороны могут подвести уже на этой неделе.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова заместителя министра экономики Тараса Качка в эфире национального марафона.

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Что говорят в Минэкономики о меморандуме по соглашению о недрах

Тарас Качка объяснил, что Украина вместе с американскими партнерами хочет зафиксировать прогресс по соглашению о полезных ископаемых совместным заявлением или меморандумом о намерениях, чтобы отразить на письме наши достижения.

Это важно, ведь у общественности есть много вопросов, а когда много вопросов, начинают появляться различные слухи,

– отметил заместитель главы Минэкономики.

Он отметил, что сейчас разрабатывается прагматическая юридическая конструкция, а в ближайшие дни может быть подписан сам документ.

Тарас Качка также сообщил, что следующий раунд переговоров по соглашению с американскими партнерами запланирован на 24 апреля. Работа над самим документом о непосредственной совместной добыче редкоземельных металлов будет продолжаться.

"Поэтому окончательного текста соглашения на этой неделе еще не будет. Работы много, потому что идеи, которые были заложены в соглашение со стороны США, их нужно доработать, чтобы они были реалистичными и гармоничными", – добавил чиновник.

Заместитель министра отметил, что сейчас между сторонами продолжаются консультации для согласования последних деталей меморандума. Ожидается, что подписанный документ будет иметь рабочий характер и фактически сможет устранить любые неясности о том, на что ориентированы и какой темп переговоров видят обе стороны.

По словам Качки, технической работы над соглашением остается действительно много. Но сейчас есть желание четко подчеркнуть под подпись, что обе стороны видят прогресс, базовые параметры и готовы максимально двигаться дальше.

Что сказал о соглашении президент

Во время вечернего обращения 16 апреля Владимир Зеленский во время вечернего обращения рассказал, что есть хорошие результаты у правительственной команды Украины, которая работает с американской стороной по соглашению об экономическом партнерстве.

Первая вице-премьер-министр Свириденко докладывала сегодня об этом. Базовые юридические вещи почти доработаны, и дальше, если все будет двигаться так же быстро и конструктивно, соглашение даст экономические результаты обеим нашим странам: и Украине, и Америке,

– сказал президент.

К слову, ранее вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко сообщала, что в процессе переговоров по соглашению о полезных ископаемых есть существенный прогресс. По словам министра, технические команды очень основательно поработали над соглашением, а юристы сделали правильные акценты в ее драфте.