"Приятная сказочка": как воспринимать заявление Столтенберга о том, что Россия потеряла Украину

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что спустя почти два года полномасштабной войны Украина ближе к ЕС и НАТО, "чем когда-либо". Поэтому Владимир Путин потерял ее навсегда.

Политолог Николай Давыдюк прокомментировал это заявление 24 Каналу. По его словам, оно "нормальное", но не начинено большим содержанием, например 50 F-16 или миллионом снарядов.

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"Ну, приятная сказочка", – отметил Давыдюк.

Украина направляется в НАТО

Киев стремится стать частью Североатлантического альянса, но это вряд ли произойдет до завершения войны с Россией. Кроме того, страна должна отвечать стандартам НАТО.

Поэтому теперь нужно работать – нужно пахать просто 24/7, чтобы запихать страну в НАТО,

– подчеркнул Давыдюк.

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что в 2024 году в Украине начнут реализовывать стандарты НАТО , чтобы "говорить на одном языке".

Политолог подчеркнул, что членство в НАТО принадлежит к базовым национальным идеям, объединяющим страну. Потому нужно делать все, чтобы реализовать это.

Вступление Украины в НАТО: основное