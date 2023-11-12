Зимой Украине хватит энергоресурсов, – Минэнерго
Россия в прошлом году избивала по объектам энергетической инфраструктуры Украины, чтобы оставить нас без света и связи. По всей вероятности, в этом году она попытается это повторить, однако наше государство готово.
Министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона рассказал, что Украине хватит энергоресурсов, чтобы пережить эту зиму. По его словам, у власти есть понимание того, что требуются работы в случае новых массированных обстрелов энергетики.
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Есть разные пути решения проблем
Галущенко подчеркнул, что у Украины достаточно ресурсов на зиму.
Нам хватит энергоресурсов, в этом плане мы спокойно себя чувствуем. Вопрос о том, насколько будущие атаки могут повлиять на поставки,
– заявил он.
Кроме этого, он отметил, что Украина может и учтет опыт минувшей зимы. Следовательно, у власти будет несколько путей решения проблемы.
Украина может зеркально атаковать российскую нефтегазовую инфраструктуру
- Украина может ответить зеркально на атаки по энергетике и нанести удар по российской нефтегазовой инфраструктуре, если Москва усилит обстрел этой зимой. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко. По его словам, это было бы справедливо, потому что Россия регулярно осуществляет кибератаки на электросети Украины.
- Министр подтвердил, что Украина ожидает усиление атак, с понижением температуры, когда люди будут больше зависеть от энергии для отопления своих домов.
- На вопрос, могут ли слова президента Владимира Зеленского об "ответе" на энергетический террор, удары со стороны Украины на огромную нефтегазовую инфраструктуру России - крупнейший двигатель ее экономики, Галущенко ответил: "Это было бы справедливо".