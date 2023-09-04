Риторика в США о контрнаступлении изменилась после успехов ВСУ: с чем были связаны сомнения
Своими успехами на Таврическом направлении ВСУ опровергает утверждение западных СМИ о том, что украинское контрнаступление неэффективно. Партнеры Украины понимают стоящие перед нашими военными вызовы и пытаются решить их новыми пакетами помощи.
Об этом 24 Каналу рассказал Юрий Рашкин, общественно-политический деятель из США. По его мнению, Вооруженные Силы, несмотря на трудности, делают все для того, чтобы прогнозы западных военных экспертов оправдались.
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ВСУ отвечают ожиданиям
По предварительным прогнозам, часто озвучиваемым в конце весны, украинское контрнаступление должно было длиться 2 – 4 месяца. К примеру, генерал Бен Ходжес предполагал, что к концу лета Вооруженные Силы могли освободить Крым. Однако значительным препятствием в реализации этих планов для украинской армии стали плотно заминированные территории Запорожья.
"Те, кто раньше требовал "мира с Россией", сейчас подчеркивают, что украинское контрнаступление продвигается медленнее, чем ожидалось. Однако ситуация на поле боя меняется, и Вооруженные Силы подтверждают все прогнозы экспертов о том, что России не удастся сдержать украинское наступление", – убежден Рашкин.
Юрий Рашкин о том, как воспринимали в Соединенных Штатах контрнаступление: смотрите видео
Кто сомневался в успехах Украины
- Во второй половине августа в американских медиа, когда на Запорожье Силы обороны вели кровопролитные бои вблизи Роботино, в ряде американских медиа появились скептические по поводу украинского наступления публикации.
- Так, "Нью-Йорк Таймз" сообщали, что американские генералы не соглашаются с решением украинского командования держать значительные силы на Востоке в момент, когда судьба войны разрешается на Юге. По мнению американцев, подразделения, расположенные вблизи Бахмута, следовало бы переместить на Мелитопольское направление.
- Еще раньше "Вашингтон Пост" опубликовали материал со ссылкой на американскую разведку, в котором говорилось, что в этом году Силы обороны не смогут выполнить свою стратегическую задачу перерезать сухопутный коридор в Крым в районе Мелитополя. Следует отметить, что аналогичный прогноз на основе "утечки секретных документов" публиковали в этом же издании еще в апреле.
- Украинские чиновники резко критиковали такие заявления, отмечая, что война – это не спектакль и ни одна из западных стран не решилась бы начать наступательную операцию при отсутствии доминирования в воздухе. В то же время, по словам Оксаны Макаровой, высшие должностные лица Соединенных Штатов не разделяли скептицизм, разгоняемый американскими СМИ.