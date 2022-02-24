Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за обращения боевиков к Путину
24 февраля 2022 , 00:26Читати новину українською
Источник:твитер Дмитрия Кулебы
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за циничного обращения боевиков к Владимиру Путину. Оккупанты 23 февраля попросили у главы Кремля "помощи".
Глава МИД Украины Кулеба заявил о дальнейшей эскалации ситуации безопасности. Именно поэтому Украина инициирует срочное заседание Совбеза ООН.
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Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с обращением российских оккупационных администраций в Донецке и Луганске к России с запросом о предоставлении военной поддержки, что является дальнейшей эскалацией ситуации безопасности,
– подчеркнул Кулеба.
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