Украина инициирует саммит Украины, Турции и Германии, – Зеленский

22 февраля 2022 , 22:38
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Владимир Зеленский заявил, что Украина работает над проведением саммита государств, которые являются постоянными членами Совбеза ООН. Большинство стран уже поддержали инициативу.

Соответствующее заявление в обращении вечером 22 февраля сделал Президент Украины. Это случилось на фоне угроз со стороны Кремля.

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Украина инициирует саммит стран-членов ООН

Владимир Зеленский заявил, что готов говорить с Россией в любом формате. Но самое главное – сохранение суверенитета Украины.

Первый, над которым мы работаем (речь идет о формате – 24 канал) – саммит лидеров государств-постоянных членов Совбеза ООН, Украины, Турции и Германии. Большинство участников саммита уже поддержали эту инициативу, в частности Реджеп Эрдоган, который подтвердил это мне в телефонном разговоре,
– заявил Зеленский.

Президент объяснил, что рад тому, что страны-партнеры не имеют альтернативы введения санкций. Владимир Зеленский заявил о странах, которые ввели или введут санкции против России.

Глава Украины поблагодарил партнеров за финансовую поддержку.

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Автор: Діана Квасневська