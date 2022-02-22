Украина инициирует саммит Украины, Турции и Германии, – Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что Украина работает над проведением саммита государств, которые являются постоянными членами Совбеза ООН. Большинство стран уже поддержали инициативу.
Соответствующее заявление в обращении вечером 22 февраля сделал Президент Украины. Это случилось на фоне угроз со стороны Кремля.
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Украина инициирует саммит стран-членов ООН
Владимир Зеленский заявил, что готов говорить с Россией в любом формате. Но самое главное – сохранение суверенитета Украины.
Первый, над которым мы работаем (речь идет о формате – 24 канал) – саммит лидеров государств-постоянных членов Совбеза ООН, Украины, Турции и Германии. Большинство участников саммита уже поддержали эту инициативу, в частности Реджеп Эрдоган, который подтвердил это мне в телефонном разговоре,
– заявил Зеленский.
Президент объяснил, что рад тому, что страны-партнеры не имеют альтернативы введения санкций. Владимир Зеленский заявил о странах, которые ввели или введут санкции против России.
Глава Украины поблагодарил партнеров за финансовую поддержку.
Последние заявления Владимира Зеленского
- Владимир Зеленский в ночь на 22 февраля заявил, что мы никого не боимся и ничего не отдадим, потому что на своей земле. Соответствующее заявление политик сделал после "признания" Россией боевиков.
- Впоследствии президент озвучил, что провел переговоры со многими лидерами стран. Подробнее читайте здесь.
- Сам Владимир Зеленский получил запрос о разрыве дипломатических отношений с Россией и собирается его рассмотреть.
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