Военный эксперт Роман Свитан в эксклюзивном аналитическом обзоре для 24 Канала объяснил новую тактику Сил обороны по использованию метеозондов над территорией России. Такой асимметричный подход позволяет не только блокировать работу российской авиации, но и точечно уничтожать стратегические объекты в глубоком тылу.

Украина находит новые способы наносить удары по российским военным и стратегическим объектам там, где враг не ожидает атаки. В ход идут даже обычные на вид воздушные шары, а нефтяная инфраструктура России оказывается под все большим давлением.

Военный обозреватель, летчик-инструктор и полковник запаса Роман Свитан для 24 Канала объяснил, как метеозонды могут создавать помехи для российских радаров, почему удары по заполненным нефтяным резервуарам наносят особенно большие убытки и как украинские дроны охотятся на пусковые установки баллистических ракет.

Природные явления на службе ВСУ: как работают метеозонды

Метеозонд – это относительно недорогое средство, способное подниматься на высоту более 10 километров. Его главное преимущество заключается в возможности нести разнообразную полезную нагрузку. Если на такой шар подвесить специальные линзы, отражающие элементы или диполи, он превращается в серьезное препятствие для российских радиолокационных станций.

На экранах старых советских локаторов, не оснащенных современными системами очистки от помех, появление таких объектов создает сплошную "засветку" – белое поле, за которым оператор ПВО просто не способен разглядеть реальную цель. Это создает безопасный коридор для пролета украинских ударных беспилотников.

Однако наиболее интересен способ доставки этих зондов. Украинские специалисты начали использовать высотные струйные течения. Поскольку воздушные массы в наших широтах движутся преимущественно с запада на восток, метеорологи могут точно рассчитать высоту и траекторию полета.

Скорость струйного течения может достигать 200 километров в час. Благодаря этому метеозонд, запущенный с территории Украины, оказывается над Москвой всего за два часа – с такой же скоростью, как и дрон с поршневым двигателем.

Помимо средств радиоэлектронной борьбы, метеозонды могут нести и ударную нагрузку. Благодаря большой высоте полета российским средствам ПВО крайне трудно их достать. Зонд может доставить непосредственно над Подмосковьем целый спектр средств: от авиационных бомб до небольших дронов.

Выйдя на заданную локацию, зонд может сбросить беспилотник, который далее действует автономно. Такие дроны оснащены системами машинного зрения, цифровой памятью и элементами искусственного интеллекта. Они способны самостоятельно идентифицировать цель на земле – самолет на аэродроме, радиолокационную станцию или резервуар с топливом – и нанести точный удар. Даже имея боевую часть весом в несколько килограммов, такой дрон наносит критические повреждения дорогостоящей технике.

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Удар по нефтепереработке: почему сейчас поджигают именно полные резервуары

Параллельно с воздушными операциями над столицей страны-агрессора Силы обороны изменили подход к уничтожению российской нефтегазовой инфраструктуры. Если раньше главной целью были нефтеперерабатывающие заводы, то сейчас акцент сместился на линейно-производственные диспетчерские станции и нефтетерминалы, как это произошло в Ростове.

Это изменение тактики имеет четкое логическое объяснение. В результате предыдущих ударов Украина вывела из строя около 50% российских нефтеперерабатывающих мощностей. Из-за этого в России возникла проблема с избытком добытой нефти, которую негде перерабатывать. Враг был вынужден заполнить сырьем все доступные резервуары.

Именно сейчас наступил идеальный момент для их уничтожения. Если дрон попадает в пустую бочку, россияне могут относительно быстро заварить пробоину. Но попадание в полностью заполненный пятидесятитысячный резервуар приводит к его полному выгоранию.

Уничтожение одной такой емкости наносит ущерб на миллионы долларов, а на ее восстановление требуется от полутора до двух лет.

Особенно болезненными для врага являются удары по ростовскому узлу, через который проходит львиная доля логистики для оккупационных войск. Уничтожение топлива на этом направлении напрямую влияет на скорость передвижения российской армии и обездвиживает вражескую бронетехнику на линии фронта.

Охота на баллистику: как уничтожают пусковые установки

Еще одним важным достижением Сил обороны стало уничтожение и повреждение российских пусковых установок баллистических ракет. Учитывая, что Украина пока не располагает собственными дальнобойными баллистическими ракетами (вроде ATACMS с дальностью 300 км), которые могли бы быстро накрывать позиции врага, военным приходится применять более сложные алгоритмы.

Пусковые установки обычно развертываются на расстоянии около 100 километров от линии фронта. Время их работы измеряется минутами, что делает невозможным прямое поражение стандартными средствами. Поэтому украинские военные используют дроны в режиме ожидания ("почекуны"). Они заранее выводятся в зону вероятного запуска и кружат там, ожидая появления цели.

Выявление установок происходит благодаря комплексной работе радиоразведки (как украинской, так и партнеров) и спутниковых данных. Как только установка выходит на позицию, дрон наводится на нее и наносит удар.

Всего в России насчитывается чуть больше сотни таких комплексов. Повреждение даже 5–7 % из них существенно снижает возможности врага наносить баллистические удары по украинским городам, ведь ремонт и тестирование одной установки занимает несколько месяцев.

Политическое давление как индикатор успеха

Эффективность украинских ударов по нефтяной инфраструктуре подтверждается политической реакцией. Россия пытается любыми методами остановить эти атаки, задействуя даже международные рычаги влияния. Заявления Дональда Трампа о так называемом "энергетическом перемирии" являются лишь прикрытием для российских интересов.

Кремль ищет возможности "купить" безопасность для своих НПЗ, предлагая взамен доступ к финансовым рынкам или дешевые акции российских компаний. Именно поэтому на украинское военно-политическое руководство оказывается давление с требованиями прекратить удары.

Однако любые попытки вмешательства в процесс выбора целей для Вооруженных Сил Украины являются прямым посягательством на государственный суверенитет. Украинские спецслужбы должны жестко реагировать на подобные угрозы, ведь уничтожение экономического потенциала врага остается одним из ключевых факторов победы в войне.