Украина использует на фронте боеприпасы из КНДР, – FT

Украинские артиллеристы применяют для ударов по позициям россиян боеприпасы, произведенные в Северной Корее.

Отмечают, что защитники используют снаряды из КНДР вблизи Бахмута, по российским позициям из РСЗО "Град". Судя по маркировке, большинство из этих боеприпасов было произведено в 1980-х и 1990-х годах.

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Издание приводит слова командира украинской артиллерийской установки о том, что северокорейские снаряды часто дают осечку или взрываются. Мол, боеприпасы "очень ненадежны и иногда делают удивительные вещи".

Впрочем, украинские военные продолжают использовать северокорейские снаряды, поскольку им "важен каждый боеприпас, который можно достать".

Как ВСУ могли получить снаряды

Северная Корея считается одним из немногочисленных союзников России, поэтому маловероятно, что КНДР сама поставила боеприпасы Украине.

Украинские артиллеристы рассказали изданию, что снаряды были "изъяты с корабля" дружественным государством.

В Минобороны Украины предположили, что северокорейские снаряды могли оказаться трофеями, добытыми у россиян, однако более точную информацию издание не предоставило.

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