Для того чтобы такая ракета британского производства прошла свой маршрут и достигла конечной цели, используется целый комплекс средств. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

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Как отрабатывают ракеты

Роман Свитан объяснил, что особенности Storm Shadow состоят в том, что они имеют систему позиционирования.

"С этими ракетами идут ракеты ADM-160. В основном с тремя ракетами следует ракета-постановщик препятствий, которая засвечивает на определенный период экраны радаров", – подчеркнул он.

Таким образом радары не видят настоящих ударных ракет и пропускаются, поэтому ракета Storm Shadow действительно хороша.

"Я насчитал уже более десятка успешных пусков и ударов исходя из дальности и мощности взрывов на дальности более 100 километров", – отметил военный эксперт.

По его словам, Украина бы не отказалась от поставки еще определенного количества этих ракет. К тому же у партнеров похожее вооружение: SCALP-EG с дальностью поражения 560 километров и Taurus с наземным стартом.

Роман Свитан объяснил, как работают ракеты Storm Shadow: смотрите видео

Ракеты Storm Shadow: главное