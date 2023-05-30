Для того чтобы такая ракета британского производства прошла свой маршрут и достигла конечной цели, используется целый комплекс средств. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.
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Как отрабатывают ракеты
Роман Свитан объяснил, что особенности Storm Shadow состоят в том, что они имеют систему позиционирования.
"С этими ракетами идут ракеты ADM-160. В основном с тремя ракетами следует ракета-постановщик препятствий, которая засвечивает на определенный период экраны радаров", – подчеркнул он.
Таким образом радары не видят настоящих ударных ракет и пропускаются, поэтому ракета Storm Shadow действительно хороша.
"Я насчитал уже более десятка успешных пусков и ударов исходя из дальности и мощности взрывов на дальности более 100 километров", – отметил военный эксперт.
По его словам, Украина бы не отказалась от поставки еще определенного количества этих ракет. К тому же у партнеров похожее вооружение: SCALP-EG с дальностью поражения 560 километров и Taurus с наземным стартом.
Роман Свитан объяснил, как работают ракеты Storm Shadow: смотрите видео
Ракеты Storm Shadow: главное
- Великобритания в начале мая сделала официальное заявление о получении Украиной крылатых ракет большой дальности Storm Shadow.
- Министр обороны Алексей Резников сообщил об успехах работы британских ракет. По его словам, они продемонстрировали 100% эффективность в поражении враждебных целей.
- В то же время Россия не может упустить из виду этот момент и постоянно пытается делать громкие заявления о якобы сбитии Storm Shadow. Британцы не расценивают такие сообщения серьезно.