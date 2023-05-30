Для того, щоб така ракета британського виробництва пройшла свій маршрут і досягнула кінцевої мети, використовується цілий комплекс засобів. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

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Як відпрацьовують ракети

Роман Світан пояснив, що особливості Storm Shadow полягають у тому, що вони мають систему позиціювання.

"З цими ракетами йдуть ракети ADM-160. В основному з трьома ракетами прямує ракета-постановник перешкод, яка засвічує на певний період екрани радарів", – наголосив він.

У такий спосіб радари не бачать справжніх ударних ракет та пропускаються, тому ракета Storm Shadow дійсно є хорошою.

"Я нарахував вже більше десятка успішних пусків й ударів, виходячи з дальності та потужності вибухів на дальності понад 100 кілометрів", – зауважив військовий експерт.

За його словами, Україна не відмовилась би від постачання ще певної кількості цих ракет. До того ж у партнерів є схоже озброєння: SCALP-EG із дальністю ураження 560 кілометрів та Taurus із наземним стартом.

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