Ни погода, ни время – не помеха: в ГУР рассказали о полугодии работы "народного спутника"
Источник:Главное управление разведки МО Украины
Украинцы купили спутник ICEY, чтобы следить за врагом. Результаты его использования впечатляют.
"Народный спутник" видит все. Об этом рассказали в Главном управлении разведки.
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Результаты использования спутника поражают
В ГУР отметили, что с сентября 2022 года способности выявлять враждебные цели для дальнейшего приоритетного поражения кратно выросли. С тех пор в распоряжении военных разведчиков оказался спутник ICEYE, приобретенный за пожертвования украинцев, посланных в благотворительный фонд Сергея Притулы.
Маскировка московитской техники, складов БК и ГСМ фактически нивелирована возможностями "народного спутника" – для работы с ним не важны ни погода, ни время суток,
– рассказали в ГУР.
Результаты его использования впечатляют. За полгода благодаря полученным разведданным Украина превратила в металлолом российской военной техники в миллиарды долларов, не говоря о скоплении вражеской живой силы и объектах военной логистики.
"Сотрудники ГУР МО Украины отмечают особую роль "народного спутника" для планирования и реализации важных и крайне ожидаемых военных операций Украины и в очередной раз выражают благодарность всем украинцам, кто помог с ICEYE. Вместе к победе! Слава Украине!" – подытожили разведчики.
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Украинцы купили спутник: коротко
- Спутник ICEY приобрели за деньги небезразличных украинцев. Их собрал фонд Сергея Притулы в рамках кампании "Народный Bayraktar".
- В Турции решили передать эти беспилотники бесплатно, поэтому за 600 миллионов неиспользованных гривен купили спутник и годовой доступ ко всем фото из других спутников компании ICEY.
- В конце сентября министр обороны Сергей Резников сообщал, что только за 2 дня благодаря "народному спутнику" удалось уничтожить военной техники россиян на сумму, которая превышает его стоимость.