Это сенсация, – военный эксперт об испытаниях украинской баллистической ракеты

Владимир Зеленский заявил, что Украина испытала баллистическую ракету собственного производства. Это стало сенсацией, ведь во время полномасштабного вторжения Россия пытается наносить удары по производственным возможностям нашей страны.

Такое мнение 24 Канала высказал военный эксперт, заместитель директора Центра исследования армии Михаил Самусь, отметив, что Украина нуждается в ракетах различного типа и дальности. Таким образом украинские военные смогут качественно выполнять боевые задачи.

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Испытания украинской баллистической ракеты

По словам военного эксперта, Украина в течение своей независимости создавала оперативно-тактический ракетный комплекс, похожий на российский "Искандер", с различными результатами. Однако выйти к боевому экземпляру долгое время не удавалось, особенно, когда от начала полномасштабного вторжения Россия наносит удары по любым возможным производственным возможностям, а тем более готовым комплексам.

Это сенсация. Во многих закрытых комьюнити были сомнения, что Украина сможет создать баллистическую ракету,

– подчеркнул Самусь.

Военный эксперт отметил, что для Украины важно иметь большое количество ракетных комплексов хорошего качества. Речь идет о крылатых ракетах с разной дальностью, от 300 до 2500 километров, баллистические ракеты, которых врагу будет трудно сбивать из-за их скорости. Кроме этого, нашей стране нужно большое количество дронов.

Чем больше у нас будет различных характеристик ударных возможностей, тем лучше для выполнения наших задач,

– отметил Самусь.