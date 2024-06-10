Авиаэксперт, заместитель директора компании по производству РЭБ Анатолий Храпчинский рассказал 24 каналу, что эти возможности открывают для ВСУ широкие перспективы. В частности использование Украиной собственных авиабомб позволит существенно повлиять на ведение боевых действий.

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Нужно решать стратегические цели

Управляемые авиабомбы позволят Силам обороны выбивать важные вражеские объекты в прифронтовой и приграничной зоне с Украиной. Сейчас в Украине есть такая потребность, однако наносить удары авиабомбами необходимо, точно попадая в цели.

Украинские силы уже активно работают по стратегическим объектам в глубине территории России. Это является признаком того, что мы воюем по всем международным правилам ведения боевых действий. В отличие от россиян, которые применяют террористические методы, равняя с землей украинские города и села,

– отметил авиаэксперт.

Обратите внимание! Через несколько недель начнутся испытания украинских управляемых авиационных бомб. Начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов отметил, что сейчас продолжаются работы по переоборудованию и созданию собственных корректируемых авиабомб на базе обычных свободнопадающих. Сейчас, как отметил Голубцов, Воздушные силы используют управляемые авиабомбы западного производства, в частности, GBU-39 и GBU-62 различных калибров.

Использование авиабомб также требует комплексного подхода.

В частности необходимо заблаговременно "проредить" силы противовоздушной обороны врага, что позволит Украине активнее работать авиацией,

– подчеркнул он.

Также активно усиливается позиция Украины авиационной коалицией. В частности Франция должна предоставить нам самолеты Mirage 2000, Швеция – самолеты дальнего радиолокационного обнаружения. Это, по его мнению, существенно усилит возможности Украины.

"Сейчас главная задача в решении стратегических целей. Благодаря такому комплексному подходу и получению соответствующего вооружения, сможем закрепить линию фронта, а потом можно говорить о перерезании логистических путей на территории России", – подчеркнул Анатолий Храпчинский.

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