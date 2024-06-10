Авиаэксперт, заместитель директора компании по производству РЭБ Анатолий Храпчинский рассказал 24 каналу, что эти возможности открывают для ВСУ широкие перспективы. В частности использование Украиной собственных авиабомб позволит существенно повлиять на ведение боевых действий.
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Нужно решать стратегические цели
Управляемые авиабомбы позволят Силам обороны выбивать важные вражеские объекты в прифронтовой и приграничной зоне с Украиной. Сейчас в Украине есть такая потребность, однако наносить удары авиабомбами необходимо, точно попадая в цели.
Украинские силы уже активно работают по стратегическим объектам в глубине территории России. Это является признаком того, что мы воюем по всем международным правилам ведения боевых действий. В отличие от россиян, которые применяют террористические методы, равняя с землей украинские города и села,
– отметил авиаэксперт.
Использование авиабомб также требует комплексного подхода.
В частности необходимо заблаговременно "проредить" силы противовоздушной обороны врага, что позволит Украине активнее работать авиацией,
– подчеркнул он.
Также активно усиливается позиция Украины авиационной коалицией. В частности Франция должна предоставить нам самолеты Mirage 2000, Швеция – самолеты дальнего радиолокационного обнаружения. Это, по его мнению, существенно усилит возможности Украины.
"Сейчас главная задача в решении стратегических целей. Благодаря такому комплексному подходу и получению соответствующего вооружения, сможем закрепить линию фронта, а потом можно говорить о перерезании логистических путей на территории России", – подчеркнул Анатолий Храпчинский.
Россияне продолжают атаковать Украину КАБами
- Представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин отметил, что враг с начала 2024 года выпустили более 10 тысяч КАБов. Только в мае оккупанты атаковали территорию Украины авиационными бомбами в количестве более 3200 единиц. Речь идет о КАБах, ФАБах различного тоннажа.
- В частности россияне продолжают обстреливать управляемыми авиационными бомбами Харьковскую область. Так, 9 июня враг нанес удары КАБами по Харькову.
- Прилетело по району частной жилой застройки города, из-за чего были повреждены четыре частных дома. На месте попадания возникло возгорание. К счастью, погибших и раненых нет.