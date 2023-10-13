Да, наше государство имеет определенные наработки. Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, отметив, что они еще станут сюрпризами для России.

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Напомним, что в первой части интервью мы рассказывали, почему Украина выбилась из графика ведения войны, а также как Россия помогает террористам в войне против Израиля. Подробности – читайте по ссылке.

Украина активно инвестирует в дроновое производство

Сергей Притула объявил о новом сборе "Можем повторить" на 100 дронов для ВСУ. Однако мы понимаем, что это мало, ведь каждую ночь видим, как 30–50 "Шахедов" прилетает по Украине. Инвестирует ли Украина в дроновое производство?

Эти дроны, на которые собирают наши волонтерские движения, используются непосредственно на линии фронта. Это немного другие дроны, это не "Шахед", которые могут пролететь тысячу километров. Но нам есть чем отвечать.

У нас есть инвестиции в военное производство, в дроновое производство, потому что FPV-дронов нужно просто массу – масштабы не 100–200. Там каждый день нужно использовать тысячу дронов. Я имею в виду маленькие дроны, дроны-камикадзе.

У нас определенные производства совершенно точно проинвестированы, работают. И не только те, что связаны с армией дронов, Минцифры. Есть отдельные направления, связанные с Минстратегпромом, есть направления производства, связанные непосредственно с Минобороны. Опять же, там есть волонтеры, которые уже все это переводят в промышленные объемы, то есть в производственные линии.

Дроны – это действительно ключевой инструмент этой войны. Они достаточно эффективны, в то же время себестоимость достаточно низкая, например, FPV-дроны иногда имеют гораздо более низкие параметры себестоимости, чем артиллерийские снаряды. А насчет точности они, напротив, достаточно эффективны и точно попадают в цели.

В это все инвестируется. Мы видим, что это уже совсем другой уровень массового производства, чем год назад. Вопрос в другом.

Относительно "Шахедов" – мы видим существенное увеличение производства в Иране. Опять же мы говорим об "очень эффективных" санкциях. Мы видим попытки построить совместные предприятия в Татарстане, которые будут давать еще большую возможность России производить дроны именно такого стратегического плана.

Обратите внимание! Команда 24 Канала вместе с читателями активно помогает нашим Вооруженным Силам. На этот раз мы открыли сбор на три Mavic 3 Thermal для трех подразделений аэроразведки. Детали о сборе – по ссылке.

Мы видим, что эти дроны сегодня являются ключевым элементом ежедневной атаки по нашим гражданским и критическим объектам. И понимаем, что их Россия будет использовать в течение всего этого зимнего сезона. Да, безусловно, у нас другая система – промобильная система против ракетной обороны, но здесь двойной вопрос.

Полное интервью с Михаилом Подоляком: смотрите видео

Украина испытывает ракеты на 1000 километров

Если мы хотим иметь паритет, то нужно иметь не только дроновое производство, но и ракетное, а это другие инвестиции. У нас уже есть отработанные экспериментальные образцы, которые дают нам 750–1000 километров дальности, но вопрос в масштабе производства. А это инвестиции, и государство над этим работает.

Я вообще считаю, что мы гораздо меньше должны говорить о конкретных наших возможностях, чтобы это было сюрпризом для России. Но у нас уже есть некоторые наработки.

С партнерами мы говорим о двух составляющих – капиталоемких производствах, таких как стационарные огромные системы ПРО Patriot или SAMP/T, а это большие инвестиции и время, чтобы их наработать.

К тому же мы говорим о ракетах соответствующей дальности. Если мы говорим, например, о ракетах, которые могут заходить в логистику, Украина не может произвести за полгода 1–2 тысячи ракет.

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Но производство есть, мы инвестируем в это все. Вы же видели Форум оборонных индустрий, где уже есть два десятка подписанных предварительных контрактов по военному производству. Я думаю, что мы будем увеличивать производство в трех направлениях :

дроны разных модификаций, в том числе большие, мощные. И здесь наши турецкие партнеры тоже активно работают;

будем увеличивать производство своих ракет, потому что это очень важно в отношении правил этой войны, уничтожения логистики;

артиллерийские снаряды разного калибра и танковые снаряды.

3 направления в войне экономик

Вот все мы туда инвестируем, увеличиваем. Государство к этому готово. Но когда мы говорим, все же сравниваем экономики России и Украины. С той стороны, что у нас непосредственно на ключевом секторе, где 40% территорий, продолжаются прямо или косвенно боевые действия. Это промышленные центры, это экспортные потенциалы, это доходы бюджета страны, которые частично можно было бы реинвестировать в военные производства.

И что такое Россия? Она совершенно нормально себя чувствует. Да, соответствующее санкционное давление уменьшает возможности, но все же у России было накоплено много ресурса в так называемом фонде национального благосостояния. И, безусловно, Россия тратит эти средства.

Кроме того, не забывайте, что санкции действуют, но они позволяют через третьи, четвертые страны частично обходить их параллельным импортом, серым импортом. Также не забывайте, что достаточно большое количество компаний абсолютно сознательно работают на российском потребительском рынке, насыщая его соответствующими продуктами, в том числе технологическими, и налогами в российский бюджет.

Соответственно, российский бюджет и бюджет Украины сегодня – это немного разные вещи. Нам нужно это учитывать. То есть это же война экономик, в частности. Итак, три направления:

инвестиции в военное производство;

получение того технологически объемного оружия, в которое нельзя инвестировать небольшое количество денег и завтра получить достаточное количество продукта такого типа;

санкции.

Санкции должны быть более действенными, жесткими. А вообще, я считаю, что идеальная конструкция, к которой нужно идти и постоянно об этом говорить, это не санкции, а соответствующий новый юридический статус, означающий остановку членства России в международных институциях, и соответственно налагать вторичные санкции на компании, которые хотят работать на российском рынке.

К примеру, если PepsiCo работает и получает доход 400 миллионов рублей, то они должны платить налоги на финансирование войны 800 миллионов рублей. Я имею в виду уже не рубли, а в долларах или евро на глобальном рынке.

Мне кажется, если не говорить о производстве оружия в Украине или о том, во что мы вкладываем, что производим, то в обществе начинаются резонансные темы о том, что Украина якобы ничего не делает.

Я здесь сделаю 2–3 ремарки. Во-первых, общество имеет право говорить и поднимать темы, задавать вопросы государству. Государство должно отвечать откровенно, потому что общество платит просто невероятную цену за то, что страна сегодня держится и имеет шансы выиграть эту войну.

Вторая составляющая – государство не имеет права говорить о своих успехах, как больших пиар-компаниях. Просто должно фиксировать, что мы это сделали, потому что это важно. Да, государство работает, потому что это функции государства. Государство заинтересовано в том, чтобы получить эффективные производства, больше военной техники во время войны.

Это очевидно, и в этом лично заинтересован сам президент. Он инвестирует много времени в то, чтобы государство было эффективным с точки зрения военного производства. Но параллельно, если мы говорим о волонтерах, которые вкладывают огромные средства в закупку тех же дронов – они должны об этом публично говорить, так как делают это не потому, что это их функционал, а потому, что это их призвание.

С учетом типа экономики, которая была в Украине, а это была олигархически административная экономика, когда люди, за исключением небольшого количества бизнесменов, заходили исключительно для того, чтобы стать более состоятельными, а не для того, чтобы построить новые сектора конкурентно-способной экономики на глобальных рынках. – сегодня мы должны перестроить ее.

Она должна быть быстрой в реагировании на то, что нужно производить, менее коррумпированной, менее бюрократизированной и т.д. А это сложные процессы. Параллельно нужно уменьшить административные возможности, способности тех или иных номенклатурных кабинетов. Лишить людей желания где-то немного "пригреться" возле бюджетного потока.

Спецслужбы стратегически работают над вопросом Черноморского флота

В ВМС подтверждают, что возле Севастополя был поврежден российский корабль "Павел Державин". Россия пытается перевести остатки своего Черноморского флота в Новороссийск. То, что они вывозят корабли из нашего украинского Крыма, – это прекрасно. Хотелось, чтобы не довезли.

Сделаю ссылку на наших спецслужб – не довезти они смогут. Эту технологию Украина отрабатывает и делегирует России. Отрабатывает, чтобы они не могли довозить что-то, но это более глобальный вопрос, это стратегическая цель Украины.

Доминирование России в акватории Черного моря должно закончиться. Потому что здесь есть две составляющие. Первая – это полуостров Крым и деоккупация. Если Россия не доминирует в акватории, не имеет боевых эскадр, стоящих на рейде в территориальных водах Крыма, то, безусловно, это будет иметь другой вид для Крыма. Это понимают в самой России.



Уничтоженный крейсер "Москва" / РосСМИ

Но есть другая составляющая – это коммерческое судоходство, которое Россия заблокировала 19 месяцев назад, в частности, для Украины. Для нас очень важно открыть возможность проводить коммерческие, транзитные коридоры, использовать те, которые идут через акваторию Черного моря.

Это очень важный стратегический элемент в этой войне. Как только мы окончательно решим вопрос судьбы российского Черноморского флота – это существенно повлияет на ход войны. Не только в отношении полуострова Крым, но и всего, что касается стратегического обеспечения российской оккупационной группировки.

Российский Черноморский флот – это масштабное убийство гражданского населения. Не забываем, что они используют "Калибры" исключительно для того, чтобы убивать гражданское население, разрушать наши производственные возможности, в том числе инфраструктурные, портовые, зерновые и т.д.

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Кроме того, флот является существенной поддержкой оккупационной инфраструктуры на полуострове. Мы понимаем, что нужно "открыть небо" над Крымом, то есть уничтожить все возможности для радиоэлектронной слежки за воздухом, уничтожить системы ПВО.

А также уничтожить потенциал военно-морского флота России, который достаточно сильно влиял на возможности, которые были у оккупационной группировки в Крыму. Следующее – это уничтожение логистической, складской инфраструктуры, в том числе транспортных коридоров, незаконного Керченского моста и т.д.

Это довольно большая задача стратегического типа, но как только все это будет выполнено, существенно изменится обеспечение и возможность проведения ротации по всей линии фронта. Поэтому они так истерически ищут возможности сделать сухопутные коридоры через Ростов в направлении Мариуполя, Мелитополя, Бердянска, чтобы использовать железнодорожные дороги именно на этих направлениях.

Какая ситуация в районе Авдеевки

В районе Авдеевки Донецкой области уже несколько дней продолжаются тяжелые бои. Говорят, что битва за Авдеевку будет более ожесточенной, чем битва за Угледар зимой.

Россия пытается отвлечь внимание на различных направлениях для того, чтобы мы не могли продвигаться на Южном или Запорожском направлениях. Они наносят встречные контрудары. Да, тяжелые бои, но я доверяю информации Генштаба, что все контролируется.

Я, честно говоря, не совсем понимаю, когда говорят, что Россия должна сидеть только в глухой обороне. Россия будет пытаться расшатать те или иные направления, отвлечь внимание, чтобы мы не могли подвозить туда ресурсы.

Они сконцентрировались и идут на Авдеевском направлении. Тяжелые бои? Да. Очень тяжелые? Да. Наши стоят? Безусловно. Понимают, как нужно воевать на этих направлениях? Абсолютно.

Украинская армия сегодня – это даже не та армия, которая была год назад. Она гораздо мощнее с точки зрения понимания планов, которые использует Россия. Можем ли мы им противостоять? Да. Достаточно ли ресурса? По мнению наших партнеров, было бы желательно иметь гораздо больше тех же артиллерийских снарядов. Но это вопрос переговорных площадок, на которых это отрабатывается.

В общем, еще раз подчеркиваю – Авдеевское направление держится. Так же, как идут определенные положительные наступательные действия на Токмакском, Бахмутском направлениях и т.д.



Украинский воин / Генштаб ВСУ

Идет война. Сегодня этап, когда мы доминируем, имеем инициативу, но это не означает, что мы масштабно и быстро выйдем на границы Украины. Это означает, что идет жесткое уничтожение российских остаточных военных возможностей. Вы же не забывайте, что это регулярная армия, а не ХАМАС.

Все, что мы уничтожаем на Авдеевском направлении, – не ХАМАС, а регулярные части российских вооруженных сил. Частично там есть абсолютно контрактные части, у которых была длительная подготовка. Это не только мобилизованные, которые пришли, неделю посидели и отправились на войну.

Но все контролируемое. Я пока не вижу проблематик, чтобы нужно было говорить, что что-то идет не так, как планирует Генеральный штаб.