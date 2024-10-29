Экспорт оружия: почему Украина может это делать, несмотря на критику

Украине выгодно поставлять свое оружие за границу. Важным фактором является то, что это оружие прошло реальные испытания во время боевых действий.

Об этом в интервью "Голосу Америки" рассказал директор государственного предприятия "Спецтехноэкспорт" (СТЭ) Алексей Петров.

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Почему Украина может экспортировать оружие за границу

Петров отметил, что Украина с момента своей независимости была серьезным экспортером оружия и будет продолжать им оставаться.

Тем более поможет боевой опыт, поскольку на территории Украины во время войны оружие прошло тестирование в реальных условиях,

– сказал директор "Спецтехноэкспорт".

Автор материала отметила, что ситуация на фронте меняется ежедневно и, по требованию войны, борьбы и конкуренции между системами, меняются технологии.

"Есть такие технологии, что уже "устарели", хотя им месяц, два, три или полгода. В Украине их уже не применяют, но они могут быть актуальными для покупателей из других стран, где сегодня, к сожалению, активно готовятся к войне", – отметила она.

В издании также отметили, что сейчас серьезные конфликты наблюдают в Африке, также к достаточно серьезным событиям готовится тихоокеанский регион, в частности такие страны, как Индонезия и Филиппины.

Все они готовятся к 2028 году, в частности, зная позицию КНР по Тайваню и другие угрозы,

– говорится в материале.

Кроме того, известно, что Украина получает немало предложений по оружию, а за украинскими технологиями будет стоять очередь, когда запрет на экспорт будет снят.

Автор материала привела пример, как в 2023 году на выставке вооружения и техники IDEX в Дубае украинский стенд представили только 4 компании, связанные с беспилотными системами. Зато нынешняя выставка Eurosatory в Париже собрала более 80 заявок от участников из Украины, а чтобы показать их изделия не хватало объема заказанных стендов.

В материале также отмечено, что снятие монополии государством на производство беспилотных систем позволило сделать шаг вперед в этой области сразу на 10 лет минимум. В целом экспорт украинского оружия за границу – это серьезный толчок для экономики, который стоит развивать и после войны.