Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" розповів директор державного підприємства "Спецтехноекспорт" (СТЕ) Олексій Петров.

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Чому Україна може експортувати зброю за кордон

Петров зазначив, що Україна з моменту своєї незалежності була серйозним експортером зброї та продовжуватиме ним залишатися.

Тим більше допоможе бойовий досвід, оскільки на території України під час війни зброя пройшла тестування у реальних умовах,

– сказав директор "Спецтехноекспорт".

Авторка матеріалу наголосила, що ситуація на фронті змінюється щодня і, на вимогу війни, боротьби та конкуренції між системами, змінюються технології.

"Є такі технології, що вже "застаріли", хоча їм місяць, два, три чи пів року. В Україні їх вже не застосовують, але вони можуть бути актуальними для покупців з інших країн, де сьогодні, на жаль, активно готуються до війни", – зазначила вона.

У виданні також наголосили, що наразі серйозні конфлікти спостерігають в Африці, також до достатньо серйозних подій готується тихоокеанський регіон, зокрема такі країни, як Індонезія та Філіппіни.

Усі вони готуються до 2028 року, зокрема, знаючи позицію КНР щодо Тайваню та інші загрози,

– мовиться у матеріалі.

Окрім того, відомо, що Україна отримує чимало пропозицій щодо зброї, а за українськими технологіями стоятиме черга, коли заборону на експорт буде знято.

Авторка матеріалу навела приклад, як у 2023 році на виставці озброєння і техніки IDEX у Дубаї український стенд представили лише 4 компанії, пов'язані з безпілотними системами. Натомість цьогорічна виставка Eurosatory у Парижі зібрала понад 80 заявок від учасників з України, а щоб показати їхні вироби не вистачало обсягу замовлених стендів.

У матеріалі також наголошено, що зняття монополії державою на виробництво безпілотних систем дозволило зробити крок вперед у цій галузі одразу на 10 років щонайменше. А загалом експорт української зброї за кордон – це серйозний поштовх для економіки, який варто розвивати й після війни.