Украина этой ночью впервые применила самодельную ПВО, – Камышин

Этой ночью украинские защитники успешно применили самодельную противовоздушную оборону. Она помогла сбить "Шахед" на расстоянии 9 километров.

Глава Минстратегпрома Александр Камышин во время брифинга в Давосе сообщил, что 17 января Украина впервые использовала одну из самодельных систем ПВО. Ее дебют оказался успешным.

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Украина сбила "Шахед" самодельной ПВО

Александр Камышин рассказал, что полная разработка собственной системы противовоздушной обороны будет длиться не один год, поэтому Украина решила сделать самодельную ПВО. К примеру, взять советские компоненты и применить к ним западные ракеты и наоборот.

Он сообщил, что ночью 17 января во время российской атаки такая самодельная украинская ПВО смогла сбить иранский "Шахед" на расстоянии 9 километров.

Одна из систем впервые была сегодня ночью использована успешно. Мы в 9 километрах сбили "Шахед", и это первое использование такой системы. У нас примерно 5 таких проектов в этом портфеле, и очень рад, что мы все эти системы уже развернули на поле битвы,

– сказал глава Минстратегпрома.

Оборонное производство в Украине