Украина этой ночью впервые применила самодельную ПВО, – Камышин
Этой ночью украинские защитники успешно применили самодельную противовоздушную оборону. Она помогла сбить "Шахед" на расстоянии 9 километров.
Глава Минстратегпрома Александр Камышин во время брифинга в Давосе сообщил, что 17 января Украина впервые использовала одну из самодельных систем ПВО. Ее дебют оказался успешным.
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Украина сбила "Шахед" самодельной ПВО
Александр Камышин рассказал, что полная разработка собственной системы противовоздушной обороны будет длиться не один год, поэтому Украина решила сделать самодельную ПВО. К примеру, взять советские компоненты и применить к ним западные ракеты и наоборот.
Он сообщил, что ночью 17 января во время российской атаки такая самодельная украинская ПВО смогла сбить иранский "Шахед" на расстоянии 9 километров.
Одна из систем впервые была сегодня ночью использована успешно. Мы в 9 километрах сбили "Шахед", и это первое использование такой системы. У нас примерно 5 таких проектов в этом портфеле, и очень рад, что мы все эти системы уже развернули на поле битвы,
– сказал глава Минстратегпрома.
Оборонное производство в Украине
- 14 января Камышин сообщил, что по состоянию на сегодня более 500 украинских компаний работают на отечественную "оборонку". Из них 400 компаний – это частный сектор, а остальные 100 – государственные. Он отметил, что из государственного сектора большинство предприятий – это предприятия "Укроборонпрома".
- Также он рассказал, что Украина запустила совместное производство вооружения с партнерами. Камышин признался, что сложнее всего производить артиллерийские боеприпасы. Ведь порох является дефицитом во всем мире.
- В конце декабря глава Минстратегпрома говорил, что с августа 2023 года Украина серийно выпускает дальнобойные дроны-камикадзе, похожие на "Шахед". По его словам, в 2024 году планируется выпускать тысячи таких дронов.
- Кроме того, он подтвердил, что в следующем году Украина сможет произвести миллион FPV-дронов, отметив, что несет за это ответственность.