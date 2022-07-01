Украина контролирует 45% территории Донецкой области, – Кириленко
Под контролем Украины находится почти половина Донбасса. Об этом заявил Павел Кириленко.
Враг продолжает сильно бить по Донетчине. Он обстреливает практически все населённые пункты. Об этом глава Донецкой ОВА сообщил в эфире телемарафона, передает 24 канал.
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Почти половину Донецкой области контролирует Украина
В настоящее время остается под контролем 45%. Это практически половина области, это при том, что треть оккупирована была в течение восьми лет до полномасштабного вторжения,
– сказал Павел Кириленко.
Глава Донецкой ОВА говорит, что впоследствии мы остановим врага и освободим все оккупированные территории. Известно, что Донетчина и Луганщина являются самыми горячими точками.
"Обстрелы на территории Донбасса настолько разрушительны и настолько их велико, потому что большая площадь и линия фронта", – рассказал глава ОВА.
Ситуация на Донбассе по данным Генштаба
- В Славянском направлении враг перегруппировывается и пытаются улучшить тактическое положение. Оккупанты обстреляли позиции ВСУ возле Долины, Мазановки, Дибровного, Грушувахи, Адамовки, Гусаровки и Ивановки.
- На Донецком направлении россияне пытаются оцепить украинских военных в районе Лисичанска с юга и запада.
- На Лисичанском направлении оккупанты обстреливают наши позиции по ствольной и реактивной артиллерии в районах Северска, Белогоровки, Лисичанска и Волчеярки. Они пытаются захватить часть пути Бахмут – Лисичанск, но безрезультатно. Враг активизировался на Краматорском направлении.
- На Бахмутском направлении захватчики обстреливают из артиллерии районы Берестового, Яковлевки, Возрождения, Майорска и Угледарской ТЭС.
- На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском направлениях обстреливал позиции ВСУ.
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