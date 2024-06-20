Украина может сбивать вражеские самолеты в небе России американской ПВО, – Салливан

США официально заявили, что Украина может использовать предоставленную ей ПВО для атак на российские самолеты, которые находятся на территории России.

Советник по национальной безопасности президента США Джейкоб Салливан в интервью заявил, что Украина сможет использовать американскую ПВО для ударов по самолетам России.

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На вопрос журналиста о том, как Украина может выиграть без ударов по России, Салливан отметил, что США позволяют украинским силам атаковать российские войска в тех районах, из которых они атакуют Украину артиллерией и другими боеприпасами наземного базирования.

Кроме этого, Украина может использовать системы противовоздушной обороны, включая те, которые поставляют США, чтобы бить по российским самолетам.

Даже если эти российские самолеты находятся в российском воздушном пространстве, если они собираются обстрелять украинское воздушное пространство,

– уточнил Салливан.

По его словам, ВСУ уже прибегали к такой практике.

К слову, отвечая на вопрос о том, будут ли размещаться предоставленные Украине самолеты F-16 на территории соседних стран-членов НАТО, он сказал, что подписанное недавно соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности предусматривает размещение в Украине, а США помогут с этим.

"Это должна быть мощность, которая базируется в Украине", – отметил Салливан.