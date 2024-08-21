Не суд над попами: как Украине эффективно избавиться от Московского патриархата

Сегодня активные лоббисты и комментаторы закона о запрете Московского патриархата вдруг начали резко снижать планку ожиданий. А что произошло?

Проигрышная и выигрышная конструкции

Произошло традиционное. Есть идея, которую многие поддерживают, и я также поддерживаю. А есть инструментарий ее воплощения, имеющий неочевидный вид. Чем сложнее проблема и острее политический угар, тем чаще неочевидный инструментарий приобретает форму художественного битья головой в штангу. Чего в данном случае особенно не хотелось бы.

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В том, что вырисовывается сейчас, я вижу большие риски для конечной цели – вывода людей из-под московского влияния и объединения украинских православных в структуру, которая будет одной из опор государства.

Сейчас выстраивается конструкция "государство осудит московских попов". Она проигрышная. Осудить церковь – это как выпороть реку. Выигрышная конструкция предусматривает создание необратимых последствий в пользу Украины – когда люди сознательно выходят из московской орбиты и укрепляют собой украинскую структуру. Это правильные последствия.

Когда с помощью комбинации правовых и силовых мер вражескую структуру заставляют поджаться – это тактика, и всегда есть риск отката при изменении конъюнктуры.

Что надо усвоить?

В основе должно быть единение

Речь идет об игре на длинной дистанции. Это означает, что решения принимают в одних условиях, а последствия наступают в других. Они могут перевернуть с ног на голову. На длинной дистанции церковь всегда переигрывает любое государство, если битва идет в плоскости ограниченных светских инструментов.

Вспомните нашу историю, совсем свежую. Киевский патриархат. Крайне неоднозначные перипетии возникновения. Против всех. Против Москвы. Против Константинополя. Родное государство имеет двойственную позицию. КП де-факто ущемлен в правах на половине территории Украины. И что, справились с ним? Почему? Потому, что он опирался на искреннюю поддержку части народа, миллионов людей. Которым было плевать, что там думают в Москве или еще где-то. Это была не государственная, а народная церковь. С этим пришлось считаться. И сразу резко нашлись канонические основания для разговора.

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Так же: как бы мы не относились к РПЦ, она переживет Владимира Путина и его режим. И Гундяева переживет. Даже если в России начнутся какие-то трансформации, РПЦ никуда не денется.

Еще пример – Черногория. Страна НАТО, полшага до ЕС. Состоялся просербско-пророссийский реванш демократическим путем. Оргоснова реванша – Сербская православная церковь, на которую также пытались влиять административными мерами. Обратный эффект.

Церковь рушится не под прессингом власти, а когда из нее уходят люди, которые увлекаются другой идеей. Под прессингом она сжимается, а потом возвращает свое. В любой книжке по истории так написано.

Посыл митрополита Епифания к согражданам (как сегодня) – вот это должна быть генеральная линия. Во всех "утюгах" должен тотально доминировать сигнал об объединении украинских православных, и лишь периодически могут всплывать новости, что закрыли очередного оборотня в рясе.

Если основной линией будет объединение украинских православных с целью создания патриархата – это победа. Если суды над "московскими попами" – лучше даже не начинать. Пусть СБУ аккуратно работает своими инструментами, больше пользы.

И вот тут самое интересное.

Запишите в столбик тех, кто заинтересован в объединении украинских православных. И тех, кто не заинтересован. Картинка станет больше.