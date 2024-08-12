Американских пилотов F-16 на пенсии могут пригласить воевать на стороне Украины, – сенатор США

Властям Соединенных Штатов стоит предложить пилотам F-16, которые вышли на пенсию, помочь Украине в войне против России.

Такое мнение озвучил сенатор США Линдси Грэм на брифинге во время визита в Киев. Он также заявил, что планирует поднять этот вопрос в США.

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Западные пилоты F-16 могли бы помочь Украине

Грэм заявил, что пилотов F-16 на пенсии, которые хотят воевать за свободу, может нанять Украина. Соответствующие выводы он сделал после переговоров с Владимиром Зеленским.

Украинцы будут искать среди стран НАТО готовых пилотов, которые вышли на пенсию, чтобы помочь им, пока не обучат своих пилотов,

– сказал Линдси Грэм.

Сенатор объяснил, что таким образом Украина сможет воспользоваться переданными от союзников самолетами F-16 раньше, пока украинские пилоты будут проходить обучение.

Мое сообщение такое: нам нужно быть полностью вовлеченными. Вот что я хочу увидеть в 2024 году: я собираюсь поднять этот вопрос. Я прошу президента Байдена, прежде чем вы покинете пост, обеспечьте, чтобы это приглашение было выдано,

– подытожил Грэм на брифинге.

К слову, Линдси Грэм также заявил, что Соединенные Штаты должны снять ограничения на использование оружия, чтобы Россия поняла, что произойдет, если она продолжит пытаться уничтожить Украину.