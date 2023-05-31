Украина имеет право бить по территории России для самообороны, – правительство Германии

Международное право позволяет Украине наносить удары по территории России в целях самообороны. Однако Берлин против того, чтобы для атак использовали немецкое вооружение.

Позицию правительства высказал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт. Таким заявлением он прокомментировал атаку дронов в Москве 30 мая.

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Официальная позиция Германии

Хебештрайт заявил, что Украина в условиях полномасштабной войны имеет право атаковать территорию страны-агрессора в целях самообороны. Вместе с тем, Германия не хочет, чтобы для этого применяли оружие их производства.

Вместе с тем в Офисе Президента неоднократно заявляли, что Украина не причастна к атаке беспилотников в Москве 30 мая Михаил Подоляк подчеркнул, что у Украины есть цели для масштабных ударов на временно оккупированных территориях, а у столицы России – нет стратегической цели.

В комментарии одному из телеканалов советник главы ОПУ заявил, что Россия чуть ли не каждую ночь атакует территорию Украины дронами-камикадзе. Подоляк иронически намекнул, что сейчас мы живем в эру искусственного интеллекта, поэтому, возможно, не все летящие из России БПЛА атаковать Украину хотят это делать и возвращаются.

Как отреагировали другие партнеры на атаку по Москве

На атаку неизвестными беспилотниками по территории Москвы отреагировали также и другие партнеры Украины. В частности, министр иностранных дел Великобритании призвал не спекулировать на тему атаки, ведь Украина "вправе защищать себя". По его мнению, легитимные военные цели на территории России являются частью самообороны.

"Он (Киев – 24 Канал) имеет законное право делать это в пределах своих границ, конечно, но он также имеет право проектировать силу за пределы своих границ, чтобы взорвать способность России проектировать силу в самой Украине", – заявил Джеймс Клеверли.

В США на события 30 мая в Москве отреагировали более сдержанно. Представитель Совета национальной безопасности в Вашингтоне заявил, что информацию об атаке беспилотниками в Москве еще собирают, однако "в целом такие напавшие внутри России не поддерживают". Вместе с тем, в США подчеркнули, что Путин может прекратить кровопролитную войну в любой момент. Этого достаточно вывести войска из Украины.