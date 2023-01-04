США объявят о новом пакете военной помощи Украине: что туда может войти
Источник:Михаил Комадовский
Штаты готовят новый пакет военной помощи в Украине.Вероятно, туда войдут дополнительные установки реактивных систем залпового огня HIMARS.
США планируют предоставить помощь в ближайшие дни и недели. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.
Кстати говоря Кулеба анонсировал новую встречу формата "Рамштайн"
По словам Кирби, пакет может включать в себя дополнительные установки реактивных систем залпового огня HIMARS.
Басни россиян о HIMARS
Кстати, российские оккупанты недавно в очередной раз рассказывали об "уничтожении" HIMARS. Эти сказки прокомментировал глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов. Он отметил, если сосчитать российские заявления, за это время они уже "уничтожили" почти 56 или 57 машин. У Украины столько даже нет.
Накануне ВСУ с помощью HIMARS уничтожили базу россиян в Макеевке. Минобороны России должно было признать свои потери.
Военная помощь Украине: последние новости
- Президент США Джо Байден распорядился, что Штаты выделяют 1 миллиард долларов Украине на оборону. Речь идет об обучении и подготовке военных.
- Кроме того, Украина получит от США одну батарею ЗРК Patriot, главным преимуществом которой является способность противодействовать баллистическим ракетам
- Недавно Франция анонсировала помощь, в которую вошла новая система залпового огня LRU. На вооружении ВСУ это уже четвертый вид подобной артиллерии.