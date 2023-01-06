Украина впервые получит от США зенитные ракеты Sea Sparrow, – Politico

Украина получит от Штатов зенитные противовоздушные ракеты Sea Sparrow. Вероятно, они войдут в новый пакет помощи.

Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на собственные источники. Это впервые, когда США отправят эти ракеты в Украину.

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Передача Украины Sea Sparrow

В новый пакет военной помощи от США впервые войдут зенитные ракеты Sea Sparrow с радиолокационной наводкой. Их обычно используют для перехвата самолетов или крылатых ракет.

Следует заметить, что Sea Sparrow можно выпускать как с моря, так и с суши. Собеседники Politico заявляют, что украинские защитники научились использовать советские "Буки" для стрельбы по этим зенитным ракетам.

К слову, накануне стало известно о передаче крупной военной помощи от Германии. В нее вошли десятки пикапов, дроны, ракетные системы и снаряды.

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