Украина впервые получит от США зенитные ракеты Sea Sparrow, – Politico
Источник:Politico
Украина получит от Штатов зенитные противовоздушные ракеты Sea Sparrow. Вероятно, они войдут в новый пакет помощи.
Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на собственные источники. Это впервые, когда США отправят эти ракеты в Украину.
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Передача Украины Sea Sparrow
В новый пакет военной помощи от США впервые войдут зенитные ракеты Sea Sparrow с радиолокационной наводкой. Их обычно используют для перехвата самолетов или крылатых ракет.
Следует заметить, что Sea Sparrow можно выпускать как с моря, так и с суши. Собеседники Politico заявляют, что украинские защитники научились использовать советские "Буки" для стрельбы по этим зенитным ракетам.
К слову, накануне стало известно о передаче крупной военной помощи от Германии. В нее вошли десятки пикапов, дроны, ракетные системы и снаряды.
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Почему Украина не получает оружие для быстрого окончания войны
- Политолог Андрей Вигиринский утверждает, что у США свое видение войны в Украине. Американские партнеры продолжают всячески поддерживать Украину, однако не спешат отправлять все вооружение, которое нужно ВСУ.
- Предоставление Украине необходимого оружия могло бы ускорить контрнаступление ВСУ и освобождение украинских территорий. Однако США боятся эскалации конфликта с непредсказуемыми последствиями.
- В Вашингтоне, несомненно, видят победу Украины в войне, но несколько иначе. Они ждут, когда российские войска настолько истощат свой потенциал, что просто не смогут "сопротивляться", когда Украина получит решающее оружие.