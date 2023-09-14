Науседа надеется, что Украина получит "зеленый свет" для членства в НАТО в 2024 году

Литовский лидер выразил надежду, что саммит НАТО в Вашингтоне в 2024 году даст "зеленый свет" членству Украины в Североатлантическом альянсе. По словам Гитанаса Науседы, Литва с Польшей должны приложить к этому максимум усилий.

Соответствующее заявление президент Литвы озвучил 13 сентября в Польше на Криницком форуме по безопасности и экономике. Следует отметить, что на саммите Альянса в 2023 году Украина получила заверения от генсека, что Киев получит приглашение тогда, когда "согласятся все союзники и будут исполнены условия".

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Что заявил Науседа об Украине в НАТО

Теперь нам предстоит приложить максимум усилий, и я очень надеюсь на сотрудничество Польши с тем, чтобы на Вашингтонском саммите мы смогли помочь сделать еще один шаг вперед и, возможно, "дать зеленый свет" членству Украины в НАТО,

– заявил Гитанас Науседа.

Литовский лидер отметил, что все будущее членство Украины в НАТО было создано в Вильнюсе.

"Вся операционная среда или алгоритм стремления Украины к членству в будущем была создана в Вильнюсе", – заверил Науседа.

Кратко о будущем членстве Украины в НАТО