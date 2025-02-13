Кэллог заявил, что потеря Украиной территорий может быть в специальном договоре

Специальный представитель президента США по вопросам России и Украины Кит Келлог считает, что фиксирование в потенциальном "мирном соглашении" территориальных потерь Украины не означает их признания.

Таким образом, он считает, что по этому поводу будет определенная договоренность. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью для Fox News.

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Что сказал Келлог о потере территорий

Представитель Дональда Трампа поддержал недавнее заявление министра обороны США Пита Гегсета, который назвал "нереалистичным" возвращение Украины к границам 2014 года после "завершения" войны и посоветовал смотреть на вещи "реально" для прекращения огня.

Считаю, что будет определенное соглашение о потенциальной потере территории. Но послушайте, вам не обязательно признавать это,

– предположил Келлог.

Он напомнил, что подобным образом США не признавали советский суверенитет над странами Балтии: "Когда Советский Союз покорил страны Балтии, мы никогда не говорили, что они владеют этими странами. Мы говорили, что они просто находились под господством".

По его словам, на территориальный вопрос надо смотреть в долгосрочной перспективе, "но это часть переговоров". Келлог отметил, что необходимо достичь стабильного мира, который на самом деле является гарантированным с точки зрения того, что между всеми сторонами "существует соглашение по безопасности".

К слову, по мнению самого Дональда Трампа, Украина также не сможет полностью вернуть оккупированные территории и вступить в НАТО. Президент США также отметил, что Соединенные Штаты окажут помощь Киеву, но хотят, "чтобы она была безопасной".