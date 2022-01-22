Украина может получить два противоминных корабля из Британии, – посол назвал условие

Вадим Пристайко заявил, что Украина может пригласить военных из Великобритании, если Россия прибегнет к агрессии. Также Великобритания может предоставить нашему государству противоминные корабли.

Посол Украины в Великобритании озвучил соответствующее заявление во время интервью. Это произошло 22 января.

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Британия может предоставить два противоминных корабля

Посол объяснил, что Лондон подписал помощь Украине на сумму 1,7 миллиарда фунтов стерлингов. Теперь ее должен оперативно ратифицировать украинский парламент. Если так случится, Британия будет оказывать нашей стране помощь.

На первом этапе это будет два противоминных корабля, которые уже готовы, которые сейчас проходят доустройство на подразделениях компании Babcock,

– заявил Пристайко.

Посол заявил, что недавно встречался с руководством этой компании и стороны подтвердили готовность перехода на этап технических, строительных работ там, где будут расположены два порта: один в Черном, один в Азовском море.

"Далее – поставка вооружения для этих кораблей и строительство новых кораблей. Часть будет построена в Великобритании, а часть будет строиться уже в Украине", – пояснил Вадим Пристайко.

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