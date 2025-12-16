Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал полковник США в отставке Джон Свит, опровергнув заявления Трампа, что Украина якобы "не имеет никаких козырных карт". Он отметил, что Киев не имеет американских карт, но при этом у него есть европейские и украинские.

Мир подчеркнул, что украинские военные держатся стойко и одерживают победы над российскими войсками на земле, ликвидируя до тысячи оккупантов ежедневно.

Украинцы, по его словам, отбили много нападений врага и продолжают это делать. Но им нужна помощь в борьбе с дронами и баллистическими ракетами, ведь за сутки по гражданским целям россияне могут выпускать более 700 беспилотников и 50 баллистических ракет.

Однако Украина держится. Если будет дополнительная поддержка со стороны Европы, она продолжит борьбу. Нужны два обязательных элемента для продолжения боевых действий: создание бесполетной зоны и интегрированной эшелонированной системы противовоздушной обороны,

– подчеркнул полковник США в отставке.

Также, чтобы изменить ситуацию на поле боя, нужно остановить поток российских солдат в Украину, перехватывать их.

Украинцы должны победить вражеские силы до того, как они переместятся на их территорию, и не на поле боя в Украине. Для этого нужно уничтожать их в местах сбора, сортировочных пунктах, логистических узлах, на аэродромах, в морских портах, железнодорожных станциях, на трассах,

– отметил он.

Это можно реализовать, уверен Мир, только с помощью соответствующих систем вооружения – ATACMS, HIMARS, Storm Shadow. Также было бы важно, чтобы Германия предоставила Украине свои крылатые ракеты Taurus, дополнительную артиллерию.

Один из ключевых способов повлиять на ситуацию на поле боя – не дать российским военным попасть в Украину, перерезать их логистические пути, чтобы вражеские войска, которые находятся в Украине, истощились и были вынуждены отступить из-за недостатка боеприпасов, еды, воды,

– подчеркнул Джон Свит.

Кроме того, необходимо остановить атаки беспилотников и ракет на территорию Украины. Это может произойти, по его мнению, если будет создана бесполетная зона, или есть другой путь – нанесения ударов по этим системам вооружения вглубь России до того, как они будут запущены.

К слову. Франция будет предоставлять Украине модернизированные системы SAMP/T, которые способны перехватывать баллистические ракеты с дальностью полета до 1500 километров. Франция говорит не только о SAMP/T, но и о системе радиолокации Ground Fire 300. Ранее страна поставляла нам радары Ground Master 200, которые способны обнаруживать любые воздушные цели и сопровождать их для эффективной работы систем ПВО. Ground Fire 300 может не только выявлять и отслеживать, а также обеспечивать перехват баллистики.

Полковник США в отставке добавил, что сегодня Киев сосредоточен на ударах по НПЗ на территории России, но также важно уничтожать системы вооружения россиян и производственные мощности, где изготавливают эти дроны. Именно на это Украине нужно обратить внимание.

