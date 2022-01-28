Украина может выложить козырь на стол, – "слуга" Потураев о преимуществах над Россией

Встреча в Париже достаточно важна. Ведь переговоры, все же, это – не война. Большого смысла из этого события нет, но это лучше, чем язык ультиматумов.

Очень важна подпись России под решением о тишине на линии разграничения. Такое мнение в эфире авторской программы Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале выразил "слуга народа" Никита Потураев.

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Подпись России – победа

По его словам, соответствующую подпись можно дальше использовать как аргумент. Это – небольшая, но на самом деле очень большая, дипломатическая победа и достижение.

Я убежден, что Украина сможет этот козырь выкладывать на стол очень много раз,

– подчеркнул Потураев.

"Это точно не семерка или десятка. Это точно не король, не туз, но козырный валет. Его можно подкладывать время от времени", – заметил "слуга народа".

Главное о нормандской встрече

Сократить разногласия и соблюдать режим тишины: такие намерения озвучили советники лидеров "нормандской четверки" на встрече в Париже.

Это был первый совместный диалог с 2019 года. Обсуждение длилось втрое дольше запланированного времени – более 7 часов. Также договорились снова работать в формате Трехсторонней контактной группы по Минским договоренностям.

Украина отказалась от требования Кремля вести прямой диалог с оккупационными властями боевиков. Следующую встречу планируют провести через 2 недели в Берлине.

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Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.