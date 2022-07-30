Украина начала получать наступательное оружие: что это значит в военном плане

Украина постепенно получает наступательное оружие от западных партнеров. Это поможет улучшить ситуацию на фронте.

Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, Вооруженные Силы продолжают готовиться к наступательным действиям, а в некоторых направлениях уже понемногу отодвигают оккупантов.

К теме Украина станет поперек горла: в чем заключается для путина "проклятие ресурсов"

Оккупанты просели в резервах

По состоянию на данный момент российские оккупанты серьезно просели в резервах. Однако они пытаются собрать дополнительное "пушечное мясо". Загоняют как зеков, так и обычных людей из депрессивных регионов.

Сейчас ВСУ пользуются ситуацией. И не только в Херсонской области. К примеру, украинским военным удалось уничтожить оккупантов под Богородичным, в Краматорском районе Донецкой области.

Кроме того, наступательный потенциал подразделений ВСУ понемногу растет. Так, есть информация о передаче танков из Польши и Северной Македонии. Они существенно помогут Украине во время контрнаступления.

Мусиенко о передаче наступательного оружия для Украины: смотрите видео

Напомним, в Министерстве обороны Северной Македонии сообщили, что передают ВСУ часть своих танков Т-72. В общей сложности страна владела 31 танком Т-72. Известно, что в Украину направляются не менее 8 таких танков. Забавно, что эти Т-72 россия передала Северной Македонии в 2000 году.