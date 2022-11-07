Государство национализировало "Укрнафту" и другие компании: эксперт о правильности этого решения

Украина национализировала 5 предприятий, среди которых – "Мотор Сич" и "АвтоКрАЗ". Однако в этом процессе очень много вопросов к украинской власти, в частности предыдущих лет.

Об этом 24 каналу рассказал политический и экономический эксперт Валерий Клочок. По его словам, пока трудно оценивать национализацию с экономической точки зрения.

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Ведь пока до конца неясны внутренние проблемы и финансовое состояние этих предприятий.

Однако могу назвать несколько факторов, учитывая которые это действие (национализация предприятий – 24 канал) было правильным,

– отметил Клочок.

Госизмена на предприятии "Мотор Сич"

Среди предприятий, перешедших в собственность государства, – "Мотор Сич", которым руководил Вячеслав Богуслаев. Клочок напомнил, что Богуслаев сотрудничал с Россией и его подозревают в государственной измене.

"Но история с "Мотор Сичью" – это не только о государственной измене. Здесь еще и странная история с приватизацией этого предприятия, имеющего стратегическое значение", – сказал политический эксперт.

"Удивительная" приватизация "Мотор Сичи"

Как рассказал Клочок, "Мотор Сич" приватизировали во времена, когда премьер-министром Украины был Леонид Кучма. Богуслаев обратился к Кучме и предложил "эксперимент".

Мол, коллектив предприятия якобы купит приватизационные сертификаты, а олигарх будет инвестировать в него деньги. Следовательно, "Мотор Сич" вроде бы не будет принадлежать одному человеку. Кучма на это согласился.

"Мотор Сич" долгое время входила в перечень предприятий, стратегических для страны. По большому счету, их вообще приватизировать нельзя. А тут вышло очень странно. В начале 2000-х годов предприятие исчезло из этого постановления Кабмина,

– отметил политический эксперт.

"Мотор Сич" должны были вывезти из Украины"

Он добавил, что в других странах такие предприятия часто являются частными. Однако "Мотор Сич" имеет большое значение для Украины, ведь производит двигатели и лопасти для вертолетов. Предприятие даже начало разрабатывать собственный вертолет испытательного образца.

И вдруг нашли лазейку и продали предприятие китайцам. "Мотор Сич" должны были вывезти из Украины. Речь идет не просто об оборудовании, а о технологии производства двигателей для вертолетов,

– подчеркнул Клочок.

"АвтоКрАЗ" не может принадлежать частному лицу"

Также государство национализировало "АвтоКрАЗ", владельцем которого является беглый олигарх Константин Жеваго. По словам Клочко, "АвтоКрАЗ" производит автомобили для военно-промышленного комплекса Украины. В частности, это:

Мощные грузовые автомобили, необходимые в условиях войны

Также бронированная техника, в том числе боевые машины пехоты.

Как отметил политический эксперт, есть много вопросов к тому, почему предприятие стало убыточным и почему власти ничего не сделали для того, чтобы остановить эти процессы.

"АвтоКрАЗ" не может принадлежать частному лицу. А если уж и положено, то это частное лицо должно полностью обеспечивать военную мощь Украины даже в мирное время. Ведь КрАЗ – это автомобили очень хорошего качества,

– подчеркнул Клочок.

Как "АвтоКрАЗ" может помочь закрыть потребности ВСУ

Он добавил, что в условиях, когда Украине не хватает бронированной техники, именно "АвтоКрАЗ" мог бы закрыть потребности ВСУ по этому вопросу.

Мы покупаем разный хлам в Европе. Но мы же сами можем производить такую технику. Если Министерство обороны сейчас перенастроит предприятие на рельсы войны, я только за,

– отметил экономический эксперт.

На какие вопросы должны ответить власти

Однако, по словам Клочка, никуда не исчезают вопросы к власти. В частности нужно разобраться, как стратегические предприятия попали в частные руки и почему они оказались в том состоянии, в котором сейчас есть.

Виновные за небрежную приватизацию в Украине должны быть привлечены к ответственности. Если же приватизация состоялась, то она должна отвечать четким условиям,

– подчеркнул политический эксперт.

Он добавил, что условия приватизации прописываются Фондом государственного имущества Украины. Однако, к сожалению, в Украине эти требования очень редко выполняются.

Валерий Клочок проанализировал национализацию 5 предприятий в Украине: смотрите видео

Украина национализировала 5 предприятий: что известно